Enerzite Super跑鞋實測｜一鞋跑天下 快中慢皆可的日常跑鞋

Enerzite Super是對一鞋走天下的好選擇。

日本牌子DESCENTE近期於香港動作多多，除了找來林明祺代言外於跑步界亦十分活躍，於上月一口氣推出3款跑鞋：Enerzite Super、Enerzite Leap Lite Wire與Delta Pro Race。據官方資料顯示，這3對跑鞋由比賽用跑鞋至日常訓練到輕鬆跑都應付到，今次記者實測日常跑步用的Enerzite Super，上腳感覺驚喜十足，要應付快中慢跑亦得心應手。

官方指Enerzite Super是對主打「跑步日常」的夏跑鞋，採用專利Z型TPU穩定片融入中底Z-FOAMα物料，鞋面為較輕身的MONO紗網面，後腳跟亦有加固定型防止扭轉，鞋頭兩側有熨貼紋理防止變型。鞋身重量約260g，加上前後高低差為8mm左右，是對標準日常慢跑鞋設定。 筆者穿著Enerzite Super試跑8K慢跑及10K tempo run，感覺到意料之外的回彈和舒適。中底Z-FOAMα的緩震效果不錯，落腳時沒有感覺要和地面硬碰，要慢跑時雙腳不易疲累，提速快跑亦有一定反應能力。鞋底前掌圓圈橡膠坑紋提供不錯抓地力，外型與Ultraboost 22有點相似，抓地力有保證，後腳跟有所加固，腳步大幅推進、落斜或街跑時表現亦十分穩定。

Enerzite Super另一好處就是跑得亦睇得，不易和其他跑手撞鞋。