F1｜紅牛就車隊言論表示遺憾　安東尼利遭死亡威脅

一級方程式（F1）車隊紅牛表示，就車隊於卡塔爾賽站比賽期間及比賽後的言論表達遺憾。原因是車隊在比賽期間，指責平治的安東尼利（Kimi Antonelli）在比賽末段因為失誤，讓麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）進佔第4，取得多2分的積分，導致安東尼利賽後收到死亡恐嚇。

卡塔爾站，韋斯特本（Max Verstappen）把握麥拿侖車隊的失誤，取得第7個分站冠軍，並將車手榜的積分與諾里斯收窄至僅12分。然而事實上諾里斯可能只得以第5完成，在比賽的最後2個圈時，安東尼利於第10個彎走出了跑道，失去主導權的安東尼利被諾里斯超過升上第4，而安東尼利只得第5。紅牛韋斯特本的工程師林拜亞斯（Gianpiero Lambiase）當時就透過車隊的無線電向韋斯特本指，安東尼利「看似是故意」讓諾里斯超車。