F1｜紅牛就車隊言論表示遺憾　安東尼利遭死亡威脅

一級方程式（F1）車隊紅牛表示，就車隊於卡塔爾賽站比賽期間及比賽後的言論表達遺憾。原因是車隊在比賽期間，指責平治的安東尼利（Kimi Antonelli）在比賽末段因為失誤，讓麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）進佔第4，取得多2分的積分，導致安東尼利賽後收到死亡恐嚇。
卡塔爾站，韋斯特本（Max Verstappen）把握麥拿侖車隊的失誤，取得第7個分站冠軍，並將車手榜的積分與諾里斯收窄至僅12分。然而事實上諾里斯可能只得以第5完成，在比賽的最後2個圈時，安東尼利於第10個彎走出了跑道，失去主導權的安東尼利被諾里斯超過升上第4，而安東尼利只得第5。紅牛韋斯特本的工程師林拜亞斯（Gianpiero Lambiase）當時就透過車隊的無線電向韋斯特本指，安東尼利「看似是故意」讓諾里斯超車。
安東尼利表示在事件後收到死亡恐嚇，並將社交平台的頭像轉成黑色。紅牛在周一發聲明，表示：「在卡塔爾站比賽期間及結束後立即發出，暗示平治車手安東尼利嚴重放任諾里斯超越了他的言論，顯然是不正確。」他們表示在回看比賽片段，安東尼利是失控才令諾里斯可以超越，並為因此造成安東尼利受到攻擊表示遺憾。平治車隊的發言人亦表示，林拜亞斯在賽後已向平治車隊當面道歉，平治又表示，在賽後車隊收到的辱罵言論上升1,100%。