F1｜陸克萊與網紅女友結婚　晒巨鑽估值52.5萬美元

一級方程式（F1）賽車在今周休戰，法拉利車隊的男神陸克萊（Charles Leclerc）就在星期日（2日）公布，與網紅女友的Alexandra Saint Mleux結婚，並展示給女友估計價值52.5萬美元（約408萬港元）的鑽介。

今季仍未贏過，並只有1個分站排頭位的陸克萊，就在周日於社交平台上發放相片稱「陸克萊夫婦」展示自己與女友的相片，並在網紅女友Alexandra Saint Mleux的無名指上顯示那夥約5卡的鑽介。據珠寶專家表示：「Alexandra的訂婚戒指鑲嵌著一顆橢圓形切割鑽石，戒托是鉑金密鑲。這顆鑽石看起來大約有5至6卡，光澤璀璨品質卓越。如果那是天然的鑽石，我估計可達到52.5萬美元。」28歲的陸克萊與Alexandra在2023年開始約會，並被指到在3月時出席巴黎時裝周，直到之後一起出席溫布頓網球賽時公開戀情。