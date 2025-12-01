F1｜韋斯特本再贏卡塔爾站　與麥拿侖雙雄要鬥到最後一站

一級方程式（F1）賽車的上一站拉斯維加斯，麥拿侖雙雄因為低盤問題而被取消資格，令紅牛的韋斯特本（Max Verstappen）贏得冠軍之餘再收窄積分。在尾2的卡塔爾站，雖然派亞斯迪（Oscar Piastri）在衝刺賽勝出，隊友諾里斯（Lando Norris）亦得第3，可是韋斯特本卻在正賽勝出，取得今年第7個分站冠軍追平派亞斯迪，而諾里斯僅得第4，令諾里斯在車手榜只有12分優勢，因此今年總冠軍誰屬要鬥到最後的阿布扎比賽站。

麥拿侖上一站再度失利之下，令車隊上半季的優勢都消耗殆盡，在今站兩位車手本來有好的開始。下半季表現斷崖下跌的派亞斯迪，先在衝刺賽取得頭位，並順利贏得冠軍，而諾里斯亦取得第3名，二人在車手榜上分別獲8及6分。在排位賽，兩架麥拿侖戰都交出表現，派亞斯迪以頭位起步，而諾里斯排第2。然而麥拿侖車隊在今站再次策略上的錯誤，令2位車手的優勢斷送，由於今站進行57圈的比賽，而輪胎的安全建議是25圈，故此車隊被迫必須進行2停策略。