Fresh Foam X Hierro v7山系越野跑鞋升級登場

近年New Balance於山系越野跑鞋上愈來愈進取，最新推出新配色的Fresh Foam X Hierro v7再次用上口碑十足的Megagrip，以及著名鞋底品牌Vibram的抗滑大底，加上自家研發的Fresh Foam X中底，是一對適合初手行山以至越野跑手跑山的全地形跑鞋。

Hierro系列向來在山鞋界甚有質素，今次Fresh Foam X Hierro v7便於各方面作出升級，包括鞋身重量較上代明顯減少，網狀鞋面亦有改良透氣，在炎熱潮濕的天氣下長時間穿著都能保持雙腳通爽，其表面織料採用特殊塗層，能夠抗污防潑水。中底方面，採用New Balance Fresh Foam X泡綿物料，厚度雖然及不上早前推出的More Trail v2般厚，但鞋身輕量化跑手有更好的靈活性。