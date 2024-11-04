MLB｜大谷翔平效應！世界大賽道奇勝洋基 收視完勝NBA總決賽

根據美國職棒大聯盟（MLB）周五的公佈，由於道奇有兩位日本球星大谷翔平和山本由伸在陣，吸引大批日本球迷收看今屆世界大賽，平均有1,210萬人收看；比今年NBA總決賽波士頓塞爾特人大戰達拉斯獨行俠的1,130萬觀眾還要多。

北美及亞洲超過3000萬觀眾收看

而在美國，世界大賽第五場（即洛杉磯道奇以7:6反勝紐約洋基，以場數4:1贏得冠軍的一場）比賽，通過Fox、Fox Deportes和Fox串流服務播放，吸引1,860萬名觀眾收看，這也是自2017年世界大賽以來，Fox收視最高的第五場比賽。這場比賽道奇以7：6勝出，奪得洛杉磯道奇隊史第八個冠軍。總結今年世界大賽，在北美和亞洲總共吸引超過三千萬名觀眾。

大谷翔平一直是日本的國民英雄，他效力的球隊，在日本一向擁有高收視。而今年大谷翔平表現更為驚人，即使因傷未能「二刀流」投球，但單靠擊球已完成了前無古人的50支全壘打和50次盜壘，並協助道奇打入季後賽，雖然在世界大賽表現未算出色，但或多或少因為世界大賽第二場盜壘時弄傷肩膀的傷患影響。