MLB｜大谷翔平效應！世界大賽道奇勝洋基 收視完勝NBA總決賽

2024年的美國職棒「世界大賽」剛剛完結，兩支傳統班霸洛杉磯道奇和紐約洋基展現吸引觀眾的實力，尤其是在日本。
根據美國職棒大聯盟（MLB）周五的公佈，由於道奇有兩位日本球星大谷翔平和山本由伸在陣，吸引大批日本球迷收看今屆世界大賽，平均有1,210萬人收看；比今年NBA總決賽波士頓塞爾特人大戰達拉斯獨行俠的1,130萬觀眾還要多。
北美及亞洲超過3000萬觀眾收看
而在美國，世界大賽第五場（即洛杉磯道奇以7:6反勝紐約洋基，以場數4:1贏得冠軍的一場）比賽，通過Fox、Fox Deportes和Fox串流服務播放，吸引1,860萬名觀眾收看，這也是自2017年世界大賽以來，Fox收視最高的第五場比賽。這場比賽道奇以7：6勝出，奪得洛杉磯道奇隊史第八個冠軍。總結今年世界大賽，在北美和亞洲總共吸引超過三千萬名觀眾。
大谷翔平一直是日本的國民英雄，他效力的球隊，在日本一向擁有高收視。而今年大谷翔平表現更為驚人，即使因傷未能「二刀流」投球，但單靠擊球已完成了前無古人的50支全壘打和50次盜壘，並協助道奇打入季後賽，雖然在世界大賽表現未算出色，但或多或少因為世界大賽第二場盜壘時弄傷肩膀的傷患影響。
冠軍一刻 Fox洛杉磯收視率21.1%
Fox在美國的數據，對比去年的世界大賽第五場比賽，增加了58%。在冠軍即將到手那一刻，洛杉磯的本地收視率達21.1%，遠勝紐約當地的收視。
收視最高峰的一刻是道奇在第八局上半局，道奇首度在該場比賽取得領先。由於收視理想，相信電視台希望洋基隊能撐久一點。據報導，Fox在這五場世界大賽，單場廣告收入平均達到4,430萬美元；如果有第六場和第七場，金額可能會更高。
作者：Jack Baer
原文： World Series drew larger audience in Japan than NBA Finals did in U.S. this year
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