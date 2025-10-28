MLB｜道奇打到18局全壘打絕殺　與藍鳥平世界大賽最長比賽

美國職業棒球聯盟（MLB）的世界大賽進行到第3場，洛杉磯道奇在主場與多倫多藍鳥，打到第18局由費爾文（Freddie Freeman）打出一記全壘打，以6:5終結這場史上最長的世界大賽之一，道奇亦在場數領先藍鳥2:1。
史上最長的世界大賽，本身就是由道奇創下。他們在2018年與波士頓紅襪打足18局，以3:2勝出。同樣又是道奇，他們今場重返主場對藍鳥。迪奧斯卡靴南迪斯（Teoscar Hernandez）在第2局打出全壘打為道奇取得領先，第3局的時候，輪到大谷翔平又打出全壘打，令道奇曾領先2:0。不過第4局，道奇的犯錯令藍鳥有2人上壘，阿歷真度卻克（Alejandro Kirk）打出全壘打，為藍鳥收獲3分反先。之後同一局藍鳥再度2人上壘，在基美尼斯（Andres Gimenez）的犧牲打之下，藍鳥第4局領先4:2。
第5局道奇憑大谷翔平打出的二壘打，令隊友安歷基靴南迪斯（Enrique Hernandez）成功跑回本壘得分，加上費爾文之後亦成功打出一支安打，大谷翔平又跑回本壘，道奇將比分追平4:4。第7局藍鳥雖然再度得分，不過同一局的後半大谷翔平打出今場第2記全壘打，令雙方打成5:5。之後的2局雙方未能得分，在9局賽事打成平手，要進行附加局。然而之後的8局雙方都守住對方。進入第18局，先打的藍鳥本身有2人在二及三壘，不過希利文（Tyler Heineman）被三振出局，藍鳥未能得分。在第18局後半，道奇由費爾文先上打席，在3個好球2個壞球的情況之下，費爾文成功打出一記全壘打，令道奇取得絕殺分數，以6:5擊敗藍鳥，在世界大賽領先場數2:1。
