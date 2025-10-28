MLB｜道奇打到18局全壘打絕殺　與藍鳥平世界大賽最長比賽

美國職業棒球聯盟（MLB）的世界大賽進行到第3場，洛杉磯道奇在主場與多倫多藍鳥，打到第18局由費爾文（Freddie Freeman）打出一記全壘打，以6:5終結這場史上最長的世界大賽之一，道奇亦在場數領先藍鳥2:1。

史上最長的世界大賽，本身就是由道奇創下。他們在2018年與波士頓紅襪打足18局，以3:2勝出。同樣又是道奇，他們今場重返主場對藍鳥。迪奧斯卡靴南迪斯（Teoscar Hernandez）在第2局打出全壘打為道奇取得領先，第3局的時候，輪到大谷翔平又打出全壘打，令道奇曾領先2:0。不過第4局，道奇的犯錯令藍鳥有2人上壘，阿歷真度卻克（Alejandro Kirk）打出全壘打，為藍鳥收獲3分反先。之後同一局藍鳥再度2人上壘，在基美尼斯（Andres Gimenez）的犧牲打之下，藍鳥第4局領先4:2。