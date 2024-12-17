MLB｜首個世界大賽再見滿壘全壘打棒球被10歲童執到 156萬美元賣出歷史第三高價(有片)

今季MLB雖然已曲終人散，但仍有很多餘「波」未了。
外號「自由人」的道奇強打費爾文（Freddie Freeman），在世界大賽對戰紐約洋基的首場賽事，在加時第十局球隊落後2:3時，打出再見滿壘全壘打，助道奇以6︰3反勝。這關鍵一擊為道奇最終在五場比賽中奪冠奠定了基礎。
而這一個全壘打棒球，亦是首個世界大賽再見滿壘全壘打，因此紀念價值甚高。上周六晚上以156萬美元（約1212.4萬港元）的價格拍賣售出。
根據SCP拍賣行的說法，這顆棒球成為歷史上第三高價的比賽用球。同為道奇隊的日本球星大谷翔平，本賽季成為MLB首位達成50-50紀錄的球員，他的第50支全壘打球以440萬美元成交。而Mark McGwire在1998年的第70支全壘打球，則以300.5萬美元售出。
而最令人驚嘆的是，作為老將的一壘手費爾文當時正受困於腳踝傷勢，使這次驚人的表現顯得更加不可思議。
父親為兒子保住棒球
得到這顆滿壘全壘打棒球的幸運兒，是10歲男孩Zachary Ruderman，其父Nico Ruderman幫助他在激烈爭奪中將球保住。而投得滿壘全壘打棒球的買家，暫時身份尚未公開。
FREDDIE FREEMAN WALK-OFF GRAND SLAM. #WORLDSERIES pic.twitter.com/5MIY5CaX6a— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 26, 2024
原文： Freddie Freeman's World Series walk-off grand slam ball sells for $1.56 million at auction
原文刊登於 Yahoo 體育