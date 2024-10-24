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體育
2024-10-24 11:50:00

NBA冠軍指環解構 每枚鑲15卡鑽石 塞爾特人擁有首枚內置NFC晶片指環

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NBA話題｜高科技產物　解構塞爾特人2024年冠軍指環

NBA話題｜高科技產物　解構塞爾特人2024年冠軍指環

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上屆NBA總冠軍波士頓塞爾特人在2024-25賽季揭幕戰主場對紐約人之前，舉行了一場特別的儀式，塞軍將第18面冠軍錦旗手掛了主場 TD Garden的旗桿，並向球員頒發上屆NBA總冠軍指環。達譚（Jayson Tatum）、謝倫布朗（Jaylen Brown）等球員收到指環時反應非常強烈，不單爭取指環期間有血有汗，這亦是NBA歷史上最複雜且科技含量最高的指環之一。

塞爾特人的達譚（Tatum）戴上NBA冠軍指環。（美聯社） 賀福特獲NBA冠軍指環，珍而重之。（美聯社） 塞爾特人的NBA冠軍指環，用80顆白鑽鑲嵌而成的「champions」字樣。（美聯社） 塞爾特人的NBA冠軍指環，18顆祖母綠切割鑽石代表塞爾特人隊奪得18次冠軍。（美聯社） 塞爾特人的NBA冠軍指環，每枚指環鑲有15卡鑽石。（美聯社） 塞爾特人頒發NBA冠軍指環，眾將都十分享受儀式。（美聯社）

NBA指環可以打開

首先，每枚指環鑲有15卡鑽石（代表東部聯盟的15支球隊），18顆祖母綠切割（emerald cut）鑽石（代表塞爾特人隊奪得18次冠軍），以及用80顆白鑽鑲嵌而成的「champions」字樣（象徵塞爾特人隊常規賽和季後賽的總勝場數）。

指環的側面，還刻有2023-24賽季的球隊座右銘「Whatever It Takes」，並以代表主場的木地板圖案作為裝飾。而在指環的內側，則刻有塞爾特人隊在季後賽中對陣熱火（4-1）、騎士（4-1）、溜馬（4-0）和獨行俠（4-1）的賽果。除此之外，這款指環還有一個特別之處，它可以打開。

設計這款指環的珠寶商Jason of Beverly Hills的CEO Jason Arasheben，在塞爾特人隊中場直播中展示這款獨特的指環。「這款指環可以打開，這讓它變得非常特別。」Jason Arasheben續說：「內部包含了真實的主場地板，我們切割並打磨後，並將總決賽致勝場次的最終比分和日期刻了在上面。」

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塞爾特人的NBA冠軍指環，是NBA歷史上第一枚內置NFC晶片的冠軍指環。（美聯社） 塞爾特人的NBA冠軍指環，18顆祖母綠切割鑽石代表塞爾特人隊奪得18次冠軍。（塞爾特人X） 塞爾特人的NBA冠軍指環，列出球隊過往冠軍年份。（塞爾特人X） 塞爾特人的NBA冠軍指環可以打開。（塞爾特人X）

塞爾特人第18次冠軍超越湖人

「在指環的內側，還有實際的冠軍旗圖案，以及季後賽陣容中所有球員的球衣號碼。」Jason Arasheben進一步解釋這隻冠軍指環的獨特之處。

「這是NBA歷史上第一枚內置NFC晶片的冠軍指環，」Jason Arasheben表示，「只要將手機輕觸指環上的綠色園地木地板圖案，就會自動彈出一段短片，展示這枚指環的製作過程。」

塞爾特人創造歷史，奪得第18座冠軍獎盃，正式超越洛杉磯湖人隊，成為NBA奪冠次數最多的球隊。

原文刊登於 Yahoo 體育

NBA｜塞爾特人前瞻 衛冕之路面臨嚴峻考驗

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