NBA冠軍指環解構 每枚鑲15卡鑽石 塞爾特人擁有首枚內置NFC晶片指環

上屆NBA總冠軍波士頓塞爾特人在2024-25賽季揭幕戰主場對紐約人之前，舉行了一場特別的儀式，塞軍將第18面冠軍錦旗手掛了主場 TD Garden的旗桿，並向球員頒發上屆NBA總冠軍指環。達譚（Jayson Tatum）、謝倫布朗（Jaylen Brown）等球員收到指環時反應非常強烈，不單爭取指環期間有血有汗，這亦是NBA歷史上最複雜且科技含量最高的指環之一。

NBA指環可以打開

首先，每枚指環鑲有15卡鑽石（代表東部聯盟的15支球隊），18顆祖母綠切割（emerald cut）鑽石（代表塞爾特人隊奪得18次冠軍），以及用80顆白鑽鑲嵌而成的「champions」字樣（象徵塞爾特人隊常規賽和季後賽的總勝場數）。

指環的側面，還刻有2023-24賽季的球隊座右銘「Whatever It Takes」，並以代表主場的木地板圖案作為裝飾。而在指環的內側，則刻有塞爾特人隊在季後賽中對陣熱火（4-1）、騎士（4-1）、溜馬（4-0）和獨行俠（4-1）的賽果。除此之外，這款指環還有一個特別之處，它可以打開。

設計這款指環的珠寶商Jason of Beverly Hills的CEO Jason Arasheben，在塞爾特人隊中場直播中展示這款獨特的指環。「這款指環可以打開，這讓它變得非常特別。」Jason Arasheben續說：「內部包含了真實的主場地板，我們切割並打磨後，並將總決賽致勝場次的最終比分和日期刻了在上面。」