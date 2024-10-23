NBA ｜塞爾特人前瞻 衛冕之路面臨嚴峻考驗

波士頓塞爾特人2023-24 賽季成績 戰績：64勝18負（NBA 冠軍）

進攻評級：122.2（第1位）

防守評級：110.6（第2位） 塞爾特人轉會消息： 新增球員：Baylor Scheierman

離隊球員：Oshae Brissett、Svi Mykhailiuk

但人心難測，奪冠後，無數潛在的分心因素可能影響比賽。上賽季，球隊的每位成員為了共同實現終極目標而做出了犧牲；那麼今年他們是否有足夠的動力再度奪冠？他們的目標會否變得更個人化？達譚（Jayson Tatum）是否渴望贏得MVP獎，這會否影響他與謝倫布朗（Jaylen Brown）的合作？ 塞爾特人高層史堤芬斯（Brad Stevens）和主教練馬蘇拉（Joe Mazzulla）對於球隊如何應對衛冕之路，未有表達疑慮。史堤芬斯表示：「球員明白自己背負的目標，他們知道人性會對你造成什麼影響。他們知道贏得首場比賽、第二場比賽、打完82場比賽，然後才看最終結果，這並非易事。他們已經歷過這一切。」 東岸列強實力增 與此同時，東部聯盟的三支強隊也強化了陣容。費城76人、紐約人和密爾沃基公鹿都在休賽期簽下了新球員，以期能夠跟達譚和謝倫布朗對抗。紐約人引進唐斯（Karl-Anthony Towns），能進一步收窄塞爾特人與紐約人（東岸排名第2）之間的14場差距；如果波士頓的實力出了問題，差距可能會縮得更少。 對此，布朗在媒體日上表示：「我根本不在乎聯盟其他隊伍的情況。」 波辛基斯（Kristaps Porzingis）在賽季開始前因傷缺陣，亦讓球隊很頭痛。塞爾特人對他腳踝受傷的恢復感到樂觀，但這位7尺2寸的高佬經常受傷，實在需要謹慎處理。以賀福特代替，會否負擔過重？Luke Kornet和Xavier Tillman是否可在中鋒位置上發揮更大的作用？波士頓在上賽季季後賽中，大部分時間並沒有依賴 波辛基斯而奪冠，但現在的情況可能更加緊張。