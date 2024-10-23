NBA ｜塞爾特人前瞻 衛冕之路面臨嚴峻考驗

波士頓塞爾特人2023-24 賽季成績
- 戰績：64勝18負（NBA 冠軍）
- 進攻評級：122.2（第1位）
- 防守評級：110.6（第2位）
塞爾特人轉會消息：
- 新增球員：Baylor Scheierman
- 離隊球員：Oshae Brissett、Svi Mykhailiuk
關鍵問題：塞爾特人有多渴望衛冕？
塞爾特人在上賽季創下五年來擁有最高的淨評分，勝出64場比賽，並且在季後賽各個系列中，從未打超過五場比賽，輕鬆奪得上賽季冠軍。塞爾特人保留了聯盟中最深厚的季後賽輪換陣容，因此毫無疑問，今個賽季的冠軍熱門非他們莫屬。
自2018年以來，NBA未有出現衛冕冠軍的球隊，原因是聯盟人才濟濟，球員們能自由地轉隊，即使大家想留在原隊，新集體協議也使得留住他們變得更加困難。而塞爾特人管理層打算出售球隊，更增添一層財務不確定性。
不過，每位球員的薪水都得到保障。38歲的賀福特（Al Horford）在職業生涯中賺了近3億美元，是輪換陣容中，唯一未簽下一賽季合約的球員。賀列迪（Jrue Holiday）和戴歷韋特（Derrick White）都簽下長期合同，兩人亦樂於分享球權，合同問題不是障礙。
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但人心難測，奪冠後，無數潛在的分心因素可能影響比賽。上賽季，球隊的每位成員為了共同實現終極目標而做出了犧牲；那麼今年他們是否有足夠的動力再度奪冠？他們的目標會否變得更個人化？達譚（Jayson Tatum）是否渴望贏得MVP獎，這會否影響他與謝倫布朗（Jaylen Brown）的合作？
塞爾特人高層史堤芬斯（Brad Stevens）和主教練馬蘇拉（Joe Mazzulla）對於球隊如何應對衛冕之路，未有表達疑慮。史堤芬斯表示：「球員明白自己背負的目標，他們知道人性會對你造成什麼影響。他們知道贏得首場比賽、第二場比賽、打完82場比賽，然後才看最終結果，這並非易事。他們已經歷過這一切。」
東岸列強實力增
與此同時，東部聯盟的三支強隊也強化了陣容。費城76人、紐約人和密爾沃基公鹿都在休賽期簽下了新球員，以期能夠跟達譚和謝倫布朗對抗。紐約人引進唐斯（Karl-Anthony Towns），能進一步收窄塞爾特人與紐約人（東岸排名第2）之間的14場差距；如果波士頓的實力出了問題，差距可能會縮得更少。
對此，布朗在媒體日上表示：「我根本不在乎聯盟其他隊伍的情況。」
波辛基斯（Kristaps Porzingis）在賽季開始前因傷缺陣，亦讓球隊很頭痛。塞爾特人對他腳踝受傷的恢復感到樂觀，但這位7尺2寸的高佬經常受傷，實在需要謹慎處理。以賀福特代替，會否負擔過重？Luke Kornet和Xavier Tillman是否可在中鋒位置上發揮更大的作用？波士頓在上賽季季後賽中，大部分時間並沒有依賴 波辛基斯而奪冠，但現在的情況可能更加緊張。
最佳情況
波辛基斯（Kristaps Porzingis）回歸，並持續健康，將波士頓的潛力提升到難以想象。陣容中的每個人都因為冠軍經驗，變得更加出色，並有信心組成一個無敵的輪換陣容。主教練馬蘇拉 沒有包袱，擺脫一手建立的奪冠陣容，專注追求新一個冠軍，這就讓球隊做到過去五屆冠軍所無法做到的——衛冕。穩固自己作為新興王朝的地位，成為歷史上最偉大的球隊之一。
最差情況
波辛基斯的健康問題，在這個惡夢般的賽季中持續存在。達譚的投籃問題依然困擾著他，而他堅持不懈的投射方式，擾亂了球隊最佳首發陣容的氛圍。謝倫布朗的上位走勢，遮蓋了達譚的光芒，令二人以往良好的化學反應大大減弱，甚至變得貌合神離。而新的老闆不願意為下賽季的陣容執行合約，讓塞爾特人如此偉大的深度不復存在，他們的冠軍窗口也隨之關閉。
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2024-25 賽季賽程
揭幕戰：10月22日 主場對紐約人
勝場總數預測：58.5場
波士頓即使在沒有波辛基斯的情況下，也能輕鬆贏得近60場比賽。
作者：Ben Rohrbach
原文：Boston Celtics 2024-25 season preview: The champs will be tested in bid to repeat
原文刊登於 Yahoo 體育