NBA季後賽︱塞爾特人第7場未能創奇蹟　熱火作客贏19分晉身總決賽

邁亞密熱火將與丹佛金塊爭逐今年的NBA總冠軍。在東岸決賽的第7場，波士頓塞爾特人再沒有連追3場時的氣勢，主場以19分之差不敵熱火，以場數3:4被淘汰，未能創出落後0:3反勝的奇蹟。

西岸決賽金塊輕鬆橫掃洛杉磯湖人，不過東岸熱火卻在領先3場之下，被塞爾特人迫和3:3。令比賽要以第7場分勝負。綠軍在首節初段，一度領先5分，不過球隊之後有接近6分鐘的時間只取得2分，被熱火打出一波11:2的攻勢後，綠軍今場就未有再領先過。在最多拉開23分差之下，熱火最終以103:84擊敗塞爾特人，以場數4:3晉身總決賽。