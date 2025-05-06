NBA季後賽｜金塊反勝雷霆拔頭籌　紐約人加時挫塞爾特人

NBA季後賽的東西岸四強大戰展開，在第一圈橫掃對手的奧克拉荷馬城雷霆先遇滑鐵盧，球隊在領先最多14分下，卻以119:121反敗給丹佛金塊。而上屆總冠軍的波士頓塞爾特人，也在主場遇挫折，加時以105:108不敵紐約人。
常規賽取得最佳戰績的雷霆，季後賽第一圈就連贏4場將孟菲斯灰熊淘汰，在休息超過一個星期，次圈的首場主場對金塊。金塊首節一度佔先，最多領先過8分，不過還是被雷霆追回，第2節雷霆更是反超過14分。雷霆的領先優勢一路帶到第4節中段，在最後的3分鐘，雷霆還有9分在手，不過被金塊打出一段8:0攻勢，當中3屆最有價值球員的祖傑（Nikola Jokic）取得7分，將分差收窄至1分。在最後的10.7秒，雷霆還領先3分，不過艾朗哥頓（Aaron Gordon）的兩個罰球追至118:119，之後哥頓最後3.2秒3分射入，令金塊反勝雷霆，在西岸四強領先1:0。
祖傑狂轟42兼摘22個籃板
祖傑今場再交出MVP的表現，全場攻入42分及22個籃板，艾朗哥頓與謝姆梅利（Jamal Murray）就分別交出22及21分，金塊今場控制籃底，全場的籃板數有63個，比雷霆多20個，也令他們有3名球員取得「雙雙」，包括祖傑、哥頓及布勞恩（Christian Braun）。相反雷霆雖然6個球員取得雙位數得分，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）有33分、10個籃板及8次助攻，但是其他人除卡魯素（Alex Caruso）的20分，其他都不夠20，特別在第4節，雷霆的命中率僅34.8%。雷霆下一場仍會在主場出戰。
東岸方面，上屆在四強止步的紐約人遇上塞爾特人，綠軍在第3節一度將比數拉開過20分，不過紐約人之後發力收窄比分下，塞爾特人僅由賀列迪（Jrue Holiday）上籃追平100平手，令雙方要進入加時。加時紐約人乘着氣勢拉開比數，最終贏108:105，場數領先1:0。謝倫般臣（Jalen Brunson）與安奴奧比（OG Anunoby）同得29分，祖殊赫特（Josh Hart）及唐斯（Karl-Anthony Towns）就分別交出「雙雙」，下一場繼續留在波士頓。