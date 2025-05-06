NBA季後賽｜金塊反勝雷霆拔頭籌　紐約人加時挫塞爾特人

NBA季後賽的東西岸四強大戰展開，在第一圈橫掃對手的奧克拉荷馬城雷霆先遇滑鐵盧，球隊在領先最多14分下，卻以119:121反敗給丹佛金塊。而上屆總冠軍的波士頓塞爾特人，也在主場遇挫折，加時以105:108不敵紐約人。

常規賽取得最佳戰績的雷霆，季後賽第一圈就連贏4場將孟菲斯灰熊淘汰，在休息超過一個星期，次圈的首場主場對金塊。金塊首節一度佔先，最多領先過8分，不過還是被雷霆追回，第2節雷霆更是反超過14分。雷霆的領先優勢一路帶到第4節中段，在最後的3分鐘，雷霆還有9分在手，不過被金塊打出一段8:0攻勢，當中3屆最有價值球員的祖傑（Nikola Jokic）取得7分，將分差收窄至1分。在最後的10.7秒，雷霆還領先3分，不過艾朗哥頓（Aaron Gordon）的兩個罰球追至118:119，之後哥頓最後3.2秒3分射入，令金塊反勝雷霆，在西岸四強領先1:0。