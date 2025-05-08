NBA季後賽｜雷霆大炒金塊追平場數　塞爾特人再負紐約人

常規賽第一的奧克拉荷馬城雷霆，在西岸四強首戰輸波後立即「反底」，以43分之差大炒丹佛金塊，追平場數1:1。不過東岸的波士頓塞爾特人就再輸多場，以90:91不敵紐約人，場數落後至0:2，之後2場還要作客。

常規賽造出68勝的雷霆，首圈橫掃孟菲斯灰熊後，在四強首場竟然不敵金塊。不過今場球隊就再次「霸氣」盡現，自第1節中段已將比數拉開，並在最多領先過49分之下，以149:106大勝。其中雷霆半場取得87分，是季後賽半場最高分紀錄，此前的紀錄是由克里夫蘭騎士在2017年的總決賽第4場造出的86分。基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場雖然僅上陣3節，不過已為雷霆攻入34分，雷霆今場有8個球員取得雙位數得分。相反金塊的祖傑（Nikola Jokic）今場也僅取得17分，其餘就只有後備上陣的韋斯布克取得19分。在雷霆將場數追平1:1後，之後舉行的兩場比賽會輪到丹佛主場。