NBA｜公鹿15分輕取殘陣76人　勇士作客大勝拓荒者

密爾沃基公鹿在列拿特（Damian Lillard）與「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）合共取得55分之下，輕鬆以124:109擊敗缺少了安比（Joel Embiid）及保羅佐治（Paul George）的費城76人。而史堤芬居里（Stephen Curry）個人交出準「三雙」的數據，協助金州勇士以139:104擊敗波特蘭拓荒者。
新一個NBA賽季展開，公鹿日前傳出有意與字母哥續約。而球隊今季首場的賽事，就是作客費城。可是76人的最有價值球員安比自季前賽已經缺陣，連同保羅佐治都未能上陣之下，只有麥斯（Tyrese Maxey）及安德烈杜蒙特（Andre Drummond）撐起球隊。兩隊上半場還是有大段時間爭持，兩隊共有6次互換領先及7度平手，不過比賽在第2節中後段打出一段25:12的攻勢，將比分拉開。公鹿全隊正選5人取得雙位數得分，當中列拿特個人有30分及9個籃板的貢獻，而安迪杜甘普亦有25分及14個籃板的「雙雙」。公鹿最終在拉開過最多22分下，以124:109輕取76人。
今季換走「浪花兄弟」的基利湯臣（Klay Thompson），勇士圖謀再次為居里衝擊總冠軍，球隊在首仗作客對弱旅的拓荒者。雖然開賽初段拓荒者表現不俗，更最多領先過9分，然而之後無以為繼，勇士在第2節末段開始發力拉開比數後，拓荒者已未能追上，第4節比賽更完全進入「垃圾時間」。居里今場只上陣24分鐘，第4節的比賽完全休戰，但仍然有17分、10次助攻及9個籃板的「準三雙」表現。至於今季被換過來的希特（Buddy Hield）表現不俗，後備上陣為球隊取得最多的22分，當中包括3分球7投5中。協助勇士大勝139:104。
公牛波爾復出不敵鵜鶘
另外，芝加哥公牛的2017年選秀榜眼羅素波爾（Lonzo Ball），自2022年受傷後，休息逾2年後復出。今場上陣14分鐘取得5分、4次助攻及2個籃板，不過公牛仍以111:123作客不敵新奧爾良鵜鶘。而備受亞洲球迷關注的日本球手河村勇輝，雖然有列入孟菲斯灰熊的名單，不過在作客對猶他爵士的比賽河村未有上陣，而灰熊就以126:124險勝爵士。