NBA｜公鹿15分輕取殘陣76人　勇士作客大勝拓荒者

密爾沃基公鹿在列拿特（Damian Lillard）與「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）合共取得55分之下，輕鬆以124:109擊敗缺少了安比（Joel Embiid）及保羅佐治（Paul George）的費城76人。而史堤芬居里（Stephen Curry）個人交出準「三雙」的數據，協助金州勇士以139:104擊敗波特蘭拓荒者。

新一個NBA賽季展開，公鹿日前傳出有意與字母哥續約。而球隊今季首場的賽事，就是作客費城。可是76人的最有價值球員安比自季前賽已經缺陣，連同保羅佐治都未能上陣之下，只有麥斯（Tyrese Maxey）及安德烈杜蒙特（Andre Drummond）撐起球隊。兩隊上半場還是有大段時間爭持，兩隊共有6次互換領先及7度平手，不過比賽在第2節中後段打出一段25:12的攻勢，將比分拉開。公鹿全隊正選5人取得雙位數得分，當中列拿特個人有30分及9個籃板的貢獻，而安迪杜甘普亦有25分及14個籃板的「雙雙」。公鹿最終在拉開過最多22分下，以124:109輕取76人。