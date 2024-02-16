NBA｜公鹿3分不敵灰熊　勇士浪花兄弟合作擊退爵士（附比賽精華）

明星賽即將展開，在休戰前的最後一個賽日，近期頹勢的密爾沃基公鹿，繼續輸波，以110:113，主場不敵近期受傷兵困擾的孟菲斯灰熊。至於金州勇士雖然史堤芬居里（Stephen Curry）的手感一般，不過拍檔基利湯臣（Klay Thompson）卻狀態大勇下，協助球隊以140:137擊敗猶他爵士。

自易帥以來，公鹿狀況都欠佳，戰績在東岸已跌至第3，與紐約人及費城76人的差距收窄。今番主場出擊，兩隊上半場共12次互換領先，雙方拉開的分差不超過8分，半場雙方打成57平手。然而第3節灰熊開始取得主導權，在薩亞尼威廉士（Ziaire Williams）單節取得17分下，球隊曾拉開到10分差距。第4節公鹿嘗試力追，不過在最後2分44秒灰熊基哥利積臣（GG Jackson）的3分再度反超後，公鹿未能再追回，最終公鹿以110:113不敵灰熊，近10場比賽輸足7場。