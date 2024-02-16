NBA｜公鹿3分不敵灰熊　勇士浪花兄弟合作擊退爵士（附比賽精華）

明星賽即將展開，在休戰前的最後一個賽日，近期頹勢的密爾沃基公鹿，繼續輸波，以110:113，主場不敵近期受傷兵困擾的孟菲斯灰熊。至於金州勇士雖然史堤芬居里（Stephen Curry）的手感一般，不過拍檔基利湯臣（Klay Thompson）卻狀態大勇下，協助球隊以140:137擊敗猶他爵士。
自易帥以來，公鹿狀況都欠佳，戰績在東岸已跌至第3，與紐約人及費城76人的差距收窄。今番主場出擊，兩隊上半場共12次互換領先，雙方拉開的分差不超過8分，半場雙方打成57平手。然而第3節灰熊開始取得主導權，在薩亞尼威廉士（Ziaire Williams）單節取得17分下，球隊曾拉開到10分差距。第4節公鹿嘗試力追，不過在最後2分44秒灰熊基哥利積臣（GG Jackson）的3分再度反超後，公鹿未能再追回，最終公鹿以110:113不敵灰熊，近10場比賽輸足7場。
薩亞尼威廉士與基哥利積臣同是灰熊今場得分主力，2人都為球隊取得27分，當中積臣更是3分10投6中。公鹿的「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）雖然攻入最多的35分及交出12次助攻，可是有幫助的隊友僅得24分列拿特（Damian Lillard），其餘隊友最多只有15分，讓公鹿的成績被第4及5的球隊追至只差一場。
K湯獨取35分
至於勇士的比賽，在作客鹽湖城，憑擔任後備的基利湯臣個人獨取35分，以140:137擊敗爵士。K湯今仗狀況甚佳，全場3分13投7中，而居里今場雖然手風欠順，3分球8投中2，不過在關鍵的第4節撐起球隊，最後階段投入4個的罰球，為勇士保住領先，以140:137擊敗爵士。