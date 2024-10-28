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體育
2024-10-28 12:58:44

NBA｜勇士主場居里受傷兼不敵快艇　籃網挫公鹿取得首勝

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夏登攻入23分，協助快艇作客贏勇士。(美聯社)

夏登攻入23分，協助快艇作客贏勇士。(美聯社)

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金州勇士主場104:112不敵洛杉磯快艇，而當家球星的史堤芬居里（Stephen Curry）更在末段足踝受傷。至於布魯克林籃網在另一邊廂，主場以115:102擊敗密爾沃基公鹿，在主場取得今季首捷。

開季作客取得2勝的勇士，返到三藩市面對快艇卻遇上阻滯。快艇縱然利拿特（Kawhi Leonard）仍然缺陣，不過今場多數時間處於領先，第2節曾拉開過11分。雖然勇士還是在第4節追到只差1分，然而居里在第4節中段受傷，球隊最終仍要以104:112不敵快艇。勇士的韋堅斯（Andrew Wiggins）今場為球隊取得全場最多的29分，然而新加盟的希特（Buddy Hield）表現不如之前兩仗，今場14投僅得3中，全場只得8分。相反快艇的占士夏登（James Harden）與蘇巴斯（Ivica Zubac）同樣有23分貢獻，並且夏登有11次助攻，而蘇巴斯就有18個籃板齊齊交出「雙雙」，協助快艇作客取勝。

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快艇112:104擊敗勇士。(美聯社) 快艇112:104擊敗勇士。(美聯社) 快艇112:104擊敗勇士。(美聯社) 快艇112:104擊敗勇士。(美聯社) 快艇112:104擊敗勇士。(美聯社) 快艇112:104擊敗勇士。(美聯社)

在另一場的比賽，籃網在主場「開齋」，以115:102擊敗公鹿。當中甘湯馬士（Cam Thomas）為籃網取得32分，而舒洛達（Dennis Schroder）也有29分的貢獻。至於公鹿的「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）今場都有22分及12個籃板，不過還是無法阻止球隊兩連敗。

另外費城76人作客在加時以118:114擊敗印第安納溜馬，麥斯（Tyrese Maxey）全場取得45分，當中包括加時獨取10分，讓76人今季亦取得首場勝利。

籃網主場以115:102擊敗公鹿。(美聯社) 籃網主場以115:102擊敗公鹿。(美聯社) 籃網主場以115:102擊敗公鹿。(美聯社) 公鹿作客不敵籃網，安迪杜甘普仍為球隊取得22分。(美聯社) 籃網主場以115:102擊敗公鹿。(美聯社)

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