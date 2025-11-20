NBA｜勇士居里畢拿缺陣不敵熱火　雷霆贏帝王續領群雄

金州勇士在史堤芬居里（Stephen Curry）、占美畢拿（Jimmy Butler）以及達蒙特格連（Draymond Green）都受傷之下，球隊作客以96:110不敵邁亞密熱火。而上屆冠軍的奧克拉荷馬城雷霆主場113:99贏薩克拉門托帝王後，球隊今季戰績變成15勝1負，繼續成為常規賽戰績最好球隊。

勇士連續9日6場的作客旅程去到最後，隊中最高薪酬的4位居里、畢拿、格連以及古明加（Jonathan Kuminga）齊齊因傷，缺少這4位違1.62億美元的球星，波森斯基（Brandin Podziemski）成為球隊得分最高一員，他今場為勇士貢獻20分及8個籃板。然而勇士5個正選也只有他取得雙位數得分，新秀的威爾李察（Will Richard）正選出場18分鐘未取得1分。熱火今場在最多領先16分下，以110:96勝出，諾文鮑維（Norman Powell）為熱火攻入最多的25分，熱火贏波後，今季主場錄7勝1負。