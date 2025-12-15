NBA｜勒邦占士最後2罰球　帶領湖人險勝太陽

憑着勒邦占士（LeBron James）在最後3.9秒的2個罰球，帶領第4節領先過20分的洛杉磯湖人，作客以116:114擊敗鳳凰城太陽。同日的另一場比賽波特蘭拓荒者在主場以136:131贏金州勇士。

在NBA盃八強不敵馬刺之後，湖人在常規賽要作客鳳凰城。在早前占士復出對着太陽主場才輸波，再次對上鳳凰城兩隊首3節4次打成平手、2次互換領先，兩隊維持不超過10分的優勢。然而在第3節的最後5分28秒迪雲布克（Devin Booker）射入2個罰球為太陽領先77:71之後，被湖人跨節打出24:0，將比數由落後6分變領先18分，在拿拉維亞（Jake LaRavia）第4節中段的入樽，將湖人帶開至99:79。湖人本以為可以帶到尾，但是在最後12.2秒，迪朗布魯克斯（Dillon Brooks）的3分，為太陽反超114:113，然而布魯克斯因為故意撞開占士被判第2次技術犯規離場。之後占士搏得3個罰球，他射入2個為湖人再反先，加上史密特（Marcus Smart）再入1個罰球，協助湖人贏116:114。