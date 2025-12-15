NBA｜勒邦占士最後2罰球　帶領湖人險勝太陽

憑着勒邦占士（LeBron James）在最後3.9秒的2個罰球，帶領第4節領先過20分的洛杉磯湖人，作客以116:114擊敗鳳凰城太陽。同日的另一場比賽波特蘭拓荒者在主場以136:131贏金州勇士。
在NBA盃八強不敵馬刺之後，湖人在常規賽要作客鳳凰城。在早前占士復出對着太陽主場才輸波，再次對上鳳凰城兩隊首3節4次打成平手、2次互換領先，兩隊維持不超過10分的優勢。然而在第3節的最後5分28秒迪雲布克（Devin Booker）射入2個罰球為太陽領先77:71之後，被湖人跨節打出24:0，將比數由落後6分變領先18分，在拿拉維亞（Jake LaRavia）第4節中段的入樽，將湖人帶開至99:79。湖人本以為可以帶到尾，但是在最後12.2秒，迪朗布魯克斯（Dillon Brooks）的3分，為太陽反超114:113，然而布魯克斯因為故意撞開占士被判第2次技術犯規離場。之後占士搏得3個罰球，他射入2個為湖人再反先，加上史密特（Marcus Smart）再入1個罰球，協助湖人贏116:114。
湖人今場其實得4人取得雙位數得分，太陽卻是5名正選與1個後備「上雙」，然而當錫一個就已經攻入29分，占士個人亦貢獻26分，還有取得20分及13個籃板的艾頓（Deandre Ayton），湖人贏波後以16勝7負排西岸第4。太陽雖然有迪雲布克取得27分，但還是無力阻擋湖人作客贏波。
居里轟12個3分勇士仍要輸
同日的另一場比賽，史堤芬居里（Stephen Curry）雖然獨取48分，當中包括12個3分球，但是勇士仍是不爭氣，以131:136作客不敵拓荒者。而墊底的華盛頓巫師，作客以108:89輕取印第安納溜馬，取得今季第4場勝仗，不過球隊仍是今個賽季勝場最少球隊而墊底。夏洛特黃蜂就以119:111贏克里夫蘭騎士，阿特蘭大鷹隊120:117小勝費城76人，布魯克林籃網以127:82大炒密爾沃基公鹿，創下球隊最大分差勝仗。明尼蘇達木狼就贏薩克拉門托帝王117:103，新奧爾良鵜鶘作客擊敗芝加哥公牛114:104。