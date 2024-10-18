NBA｜勒邦將缺陣湖人季前對勇士　利拿特膝傷未及季初復出

新一季的NBA常規賽下周二（22日）就展開，踏入第22年職業生涯的勒邦占士（LeBron James），新賽季有望與兒子的邦尼占士（Bronny James）一同為洛杉磯湖人上陣。同時為了以健康狀態迎接新季，已在周四對鳳凰城太陽的季前賽休戰，同時球隊雖然周五會與金州勇士（Viu99台周六10:30am直播），亦會避戰。

美國的ESPN報道，勒邦的季前熱身就已經結束，主帥的列迪克（JJ Redick）亦確認了這一點，他笑說：「DNP（不上陣）因為老了。」他之後說：「我想，你是需要看所有的因素。因為在聯盟中很多時都不處於你的理想世界。很多時候，在聯盟中的走向都不是你所預期。」占士在今年季前的3場熱身賽，場均上陣18.5分鐘並取得12分，命中率46.9%，而籃板有4.3舍及3.7次的助攻。湖人在周五對完勇士後，就開始為常規賽對明尼蘇達木狼準備。