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體育
2024-10-18 14:03:38

NBA｜勒邦將缺陣湖人季前對勇士　利拿特膝傷未及季初復出

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勒邦占士準備新季NBA開鑼。(路透社)

勒邦占士準備新季NBA開鑼。(路透社)

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新一季的NBA常規賽下周二（22日）就展開，踏入第22年職業生涯的勒邦占士（LeBron James），新賽季有望與兒子的邦尼占士（Bronny James）一同為洛杉磯湖人上陣。同時為了以健康狀態迎接新季，已在周四對鳳凰城太陽的季前賽休戰，同時球隊雖然周五會與金州勇士Viu99台周六10:30am直播，亦會避戰。

美國的ESPN報道，勒邦的季前熱身就已經結束，主帥的列迪克（JJ Redick）亦確認了這一點，他笑說：「DNP（不上陣）因為老了。」他之後說：「我想，你是需要看所有的因素。因為在聯盟中很多時都不處於你的理想世界。很多時候，在聯盟中的走向都不是你所預期。」占士在今年季前的3場熱身賽，場均上陣18.5分鐘並取得12分，命中率46.9%，而籃板有4.3舍及3.7次的助攻。湖人在周五對完勇士後，就開始為常規賽對明尼蘇達木狼準備。

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至於洛城的另一支隊伍，洛杉磯快艇在季初會缺少了主力的利拿特（Kawhi Leonard）。根據ESPN報道，利拿特因為右膝的傷患仍在繼續康復的療情，而且快艇及利拿特本人都更重視能在整個賽季的可持續上陣之上。故此他未有出席快艇的季前熱身賽及訓練營。利拿特自今年3月底就受右膝的傷患困擾，缺陣球隊去季最後8場常規賽，之後亦退出美國奧運代表隊名單。快艇在新賽季揭幕戰會對太陽。

邦尼占士在季前熱身賽表現平平。(路透社)

邦尼占士在季前熱身賽表現平平。(路透社)

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