NBA｜基斯保羅被快艇送回家 IG發文回應

正在準備作客迎戰阿特蘭大鷹隊的洛杉磯快艇昨日突然宣布，將會跟上月宣布今季為職業生涯最後一季的傳奇控球後衛基斯保羅 (Chris Paul) 分道揚鑣。
CP3亦於凌晨2時40分於自己的Instagram社交平台上載：「剛發現我被送回家」(Just Found Out I’m Being Sent Home) 及一個V字手勢的表情符號。
快艇籃球總裁法蘭克 (Lawrence Frank) 明確表示，球隊不是因為成績欠佳而責怪基斯保羅，我們感謝基斯保羅對快艇所作出的貢獻。球隊將會跟CP3研究下一步的發展。
CP3曾於球隊展開作客之旅前，在自己的Instagram上載了牛津英語字典對於「leeway」的定義，所以大眾認為CP3是對快艇的問責制度出現問題，而感到不滿。
疑不滿快艇問責制度
其實快艇曾經多次跟球隊的球星不歡而散。2022年2月，快艇交易送走比勒素 (Eric Bledsoe)，而他之後再也沒有在任何一場NBA比賽上陣。2023年2月球員交易死線，快艇將禾爾 (John Wall) 送走，而他亦再沒在任何一場NBA比賽上陣。2024年休季期間，快艇強硬地送走表明希望在家鄉城市繼續發展職業生涯的韋斯布克 (Russell Westbrook)。而於2024年季初，快艇將老將前鋒PJ杜格 (PJ Tucker) 送走。
如今CP3將會步前隊友格里芬 (Blake Griffin) 於季中被送走的後塵。格里芬於2018年1月被交易至底特律活塞。基斯保羅21年的NBA光輝生涯竟然在最後一季落得如此局面 ，令人感到唏噓。
原文刊登於 Yahoo 體育