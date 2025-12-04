NBA｜基斯保羅被快艇送回家 IG發文回應

正在準備作客迎戰阿特蘭大鷹隊的洛杉磯快艇昨日突然宣布，將會跟上月宣布今季為職業生涯最後一季的傳奇控球後衛基斯保羅 (Chris Paul) 分道揚鑣。

CP3亦於凌晨2時40分於自己的Instagram社交平台上載：「剛發現我被送回家」(Just Found Out I’m Being Sent Home) 及一個V字手勢的表情符號。

快艇籃球總裁法蘭克 (Lawrence Frank) 明確表示，球隊不是因為成績欠佳而責怪基斯保羅，我們感謝基斯保羅對快艇所作出的貢獻。球隊將會跟CP3研究下一步的發展。