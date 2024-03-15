NBA｜塞爾特人率先鎖定季後賽席位　當錫缺陣獨行俠負雷霆（附比賽精華）

波士頓塞爾特人已率先鎖定季後賽資格。綠軍一個月內第2次面對鳳凰城太陽，再以127:112擊敗對手，以52勝14負的戰績，提早取得季後賽的席位。至於達拉斯獨行俠，今仗在缺少「得分王」當錫（Luka Doncic）之下，以119:126不敵奧克拉荷馬城雷霆。

周日（10日）方與太陽對賽，塞爾特人又再與同一個對手在5日後交手。雙方上半場的分差都僅在10分之內，然而在下半場綠軍利用3分球開始拉開差距，塞爾特人終以127:112再贏一場。塞爾特人兩主場的達譚（Jayson Tatum）及謝倫布朗（Jaylen Brown）合力攻入63分，當中布朗有37分進帳。贏波的塞爾特人，在常規賽的戰績仍然遙遙領先，並成為今個賽季首支季後賽晉級隊伍。而太陽就仍在西岸排第8。