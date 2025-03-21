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體育
2025-03-21 10:27:00

NBA | 塞爾特人被Wyc Grousbeck以61億美元出售　2002年3.6億收購狂賺16倍

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NBA | 塞爾特人被Wyc Grousbeck以61億美元出售　2002年3.6億收購狂賺16倍。（資料圖片）

NBA | 塞爾特人被Wyc Grousbeck以61億美元出售　2002年3.6億收購狂賺16倍。（資料圖片）

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經過數月的不確定性，波士頓塞爾特人終於迎來新東主。根據ESPN記者Shams Charania報導，球隊現任大股東Wyc Grousbeck同意將球隊出售予Symphony Technology Group聯合創辦人Bill Chisholm領導的財團。

創北美體育史最高紀錄

據悉，塞爾特人這筆交易價格高達61億美元（約474.1億港元），創下北美體育史上最高紀錄，打破美式足球隊華盛頓指揮官（Washington Commanders）在2023年以60.5億美元售出的紀錄。此消息發布距離塞爾特人大股東Wyc Grousbeck宣布出售球隊已有9個月時間。當時，他在2024年NBA總決賽塞爾特人擊敗達拉斯獨行俠奪總冠軍後不久，已做出賣盤決定。

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布朗與達譚（Jayson Tatum）雙J組合，令塞爾特人2024年成為NBA總冠軍。（資料圖片） NBA球隊塞爾特人以61億美元出售，創北美體育史上最高紀錄。

Grousbeck的團隊於2002年以3.6億美元收購塞爾特人，在其管理下帶領塞爾特人兩度奪冠，4次打入總決賽。截至2024年10月，《福布斯》評估塞爾特人約值60億美元，為全NBA最高估值，而這一評估與最新成交價相差不遠。

作者：chris cwik

原文： Celtics to reportedly be sold to private equity firm co-founder Bill Chisholm for record $6.1 billion

原文刊登於 Yahoo 體育

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