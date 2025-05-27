NBA｜夏利貝頓父親「放監」　獲准返溜馬主場包廂觀戰

今年NBA季後賽東岸決賽場場都緊張刺激，作為球迷當然好開心，除咗收視大升，連帶門票亦一票難求。而印第安納溜馬一哥夏利貝頓（Tyrese Haliburton）的父親，終於獲球隊「放監」，由東決第4場開始，可以入場為兒子打氣。

根據ESPN報道，夏利貝頓的父親約翰夏利貝頓（John Haliburton）將獲准出席溜馬對紐約人的東岸決賽第4場比賽，但有一個限制，不可坐在場邊，而是安排在包廂遠距離觀戰。約翰早前因在季後賽首輪第5場，亦即溜馬憑兒子的絕殺淘汰公鹿後，走入球場挑釁「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo），因而被球隊禁止入場，連續缺席了溜馬之後的8場季後賽賽事。