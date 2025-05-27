NBA｜夏利貝頓父親「放監」　獲准返溜馬主場包廂觀戰

今年NBA季後賽東岸決賽場場都緊張刺激，作為球迷當然好開心，除咗收視大升，連帶門票亦一票難求。而印第安納溜馬一哥夏利貝頓（Tyrese Haliburton）的父親，終於獲球隊「放監」，由東決第4場開始，可以入場為兒子打氣。
根據ESPN報道，夏利貝頓的父親約翰夏利貝頓（John Haliburton）將獲准出席溜馬對紐約人的東岸決賽第4場比賽，但有一個限制，不可坐在場邊，而是安排在包廂遠距離觀戰。約翰早前因在季後賽首輪第5場，亦即溜馬憑兒子的絕殺淘汰公鹿後，走入球場挑釁「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo），因而被球隊禁止入場，連續缺席了溜馬之後的8場季後賽賽事。
Giannis & Tyrese Haliburton’s dad lmaoooo pic.twitter.com/SQ2eAyvkZH— Braiden Turner (@bturner23) April 30, 2025
夏利貝頓不認同父親所為
當時他被拍到用毛巾挑釁字母哥，兩人其後雖有握手，但亦出現額頭對額頭的對峙場面。賽後字母哥在受訪時證實事件存在，並表示自己父母從不會在場邊如此高調。夏利貝頓則於賽後表示已與父親談過：「我不認為老豆當時做得啱。」
根據ESPN報道，溜馬將允許約翰在主場以包廂觀眾身份觀戰，但未有提及他是否可出席作客賽事，不過在麥迪遜花園球場出現似乎也未必是好主意，畢竟已有溜馬球迷在場外遭紐約球迷惡意對待。
原文：Knicks vs. Pacers: Tyrese Haliburton's father allowed to attend Indiana games again, beginning with Game 4
原文刊登於 Yahoo 體育