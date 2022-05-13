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體育
2022-05-13 12:30:10

NBA︱太陽獨行俠將要第7場爭勝　熱火晉身東岸決賽

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獨行俠在第6場再追平太陽。(美聯社)

獨行俠在第6場再追平太陽。(美聯社)

上屆季後賽亞軍的鳳凰城太陽，雖然在常規賽順風順水，但來到季後賽卻到處碰壁。在西岸的四強大戰，太陽在第6場以86:113作客不敵達拉斯獨行俠，總場數被追平3:3，需與獨行俠在第7場定生死。至於東岸的四強，邁亞密熱火成功淘汰費城76人，晉身東岸決賽。

太陽在季後賽經歷傷兵的影響，表現未如常規賽神勇。來到西岸四強的第6場，太陽一對主將的迪雲布克（Devin Booker）與基斯保羅（Chris Paul）完全受制於對手，其中布克今場出現8次的失誤，CP3亦有5次。獨行俠在第2節中段帶出之後，一直保持優勢到完場，以113:86，追回一場至3:3。

獨行俠的當錫（Luka Doncic）繼續有好表現，今場攻入最多的33分及11個籃板，同時亦有8次助攻及4次偷球。相反布克只為太陽取得19分，而艾頓（Deandre Ayton）就攻入21分。兩隊在7場4勝的系列賽，將鬥到第7場爭勝，而決勝的第7場會由太陽主場。

熱火9分擊敗76人

在東岸方面，熱火就以99:90，作客擊敗76人。以場數4:2擊敗對手，取得東岸決賽的席位。熱火今場內線尤其出色，全場取得49個籃板，比對手多14個，而內線的得分亦有62分，亦較76人高，其中主力占美畢拿（Jimmy Butler）今場獨取最高的32分。

占美畢拿帶領熱火打入東岸決賽。(路透社)

占美畢拿帶領熱火打入東岸決賽。(路透社)

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