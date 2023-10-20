NBA｜季前賽最後檢閱 夏登失蹤玩謝76人

新一季NBA將在香港時間下周三早上展開，明晨將會是季前賽的煞科日子，各路大軍作最後檢閱。可是，爭標分子之一的76人卻遇上大麻煩，陣內明星級球員夏登(James Harden)無故缺操，原定鬥鷹隊(明早07:00開賽)視為他個人季前賽首騷，恐成泡影。消息指「大鬍子」失蹤原因是要再次向球會逼宮尋求轉會，但76人方面仍期待夏登回歸解釋，未想一拍兩散，以至影響交易價值。

明晨NBA上演季前賽的最後8場賽事，其中76人迎戰鷹隊，原是對夏登的測試；這位34歲明星得分後衛，早前跟球會管理層在紐約會面後，曾承諾重返球隊操練，並會在對鷹隊時上陣；然而連日來有指他一直留在侯斯頓，未有歸隊，大軍在周二放假後，翌日復操亦未見夏登蹤影，引來熱話。

主帥紐斯(Nick Nurse)對夏登未有歸隊報到感無奈：「他之前明明跟我說好會回來，並為下場準備，我也想搞清情況。無論如何，他在，我們會作戰；他不在，我們也一樣在戰鬥。」據知，76人連日來都與快艇商討交易夏登一事，只是雙方未能傾妥協議，令交易膠着。至於該隊首席球星艾比特(Joel Embiid)則指夏登或有個人事情要處理，靜候其消息。