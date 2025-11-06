NBA｜山西雜技大媽Red Panda養傷4個月後復出　賀公牛反勝76人（有片）

NBA的中場時間，很多時都會有中場表演，除了有靚女啦啦隊外，有一位中年婦人亦相當受歡迎，她是被認為傳奇NBA中場表演者的「Red Panda」。她是自7月1日以來首次傷癒復出。
單輪車雜技動作優雅
Red Panda亦帶來吉利，公牛在上半場一度以41比65落後，但「紅熊貓」出場後，下半場公牛轉勢，最終以113比111險勝費城76人；而這次24分的大逆轉是球隊自2021年以來最大的反勝紀錄。Red Panda原名牛蓉，一直是NBA最具代表性的中場表演嘉賓之一。她以高難度的單輪車表演聞名。在高高的單輪車上，用腳將碗一個個踢起並準確地疊到頭上，動作優雅又驚險，讓觀眾看得目不轉睛。
Red Panda performs at halftime in Chi-Town!

7月手腕骨折
她在今年7月1日WNBA比賽中表演，但罕有地發生意外，不慎從單輪車上摔下，造成嚴重手腕骨折。經過四個月康復，她選擇在芝加哥復出也別具意義，事關她多年來主要是在公牛主場表演。
公牛更隆重其事，預先請「紅熊貓」拍片，穿上公牛傳奇米高佐敦的45號球衣宣布復出。而這次復出表現，幾乎沒有球迷離席買啤酒或去洗手間，所有人都留在座位上欣賞。
Sheeeeeeeeeeeeeeeeee's BACK 🔴🐼
Iconic unicycle performer Red Panda returns to the NBA halftime floor tonight in Chicago!