NBA｜山西雜技大媽Red Panda養傷4個月後復出　賀公牛反勝76人（有片）

NBA的中場時間，很多時都會有中場表演，除了有靚女啦啦隊外，有一位中年婦人亦相當受歡迎，她是被認為傳奇NBA中場表演者的「Red Panda」。她是自7月1日以來首次傷癒復出。

單輪車雜技動作優雅

Red Panda亦帶來吉利，公牛在上半場一度以41比65落後，但「紅熊貓」出場後，下半場公牛轉勢，最終以113比111險勝費城76人；而這次24分的大逆轉是球隊自2021年以來最大的反勝紀錄。Red Panda原名牛蓉，一直是NBA最具代表性的中場表演嘉賓之一。她以高難度的單輪車表演聞名。在高高的單輪車上，用腳將碗一個個踢起並準確地疊到頭上，動作優雅又驚險，讓觀眾看得目不轉睛。