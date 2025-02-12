NBA｜恩格林投速龍未上陣先續約 3年1.2億美元

剛轉會到多倫多速龍的恩格林（Brandon Ingram），在見預見的將來，會繼續在這支加拿大球隊搵食。據ESPN記者Shams Charania報道，恩格林於美國時間週二與速龍達成了一份為期三年、價值1.2億美元的續約合同，合同包含2027-28賽季的球員選項，使他避免在今夏成為自由球員。
恩格林是在交易截止日前被送往速龍的，速龍以布朗（Bruce Brown）、奧尼克（Kelly Olynyk）及兩個未來選秀權，換來這名全明星前鋒。
平均每年上陣57場
恩格林自去年12月7日對陣奧克拉荷馬雷霆的比賽中腳踝扭傷後，便一直未能出戰，這是這名27歲球員近期遭遇的又一次傷病。不過，預計這次傷勢不會讓他缺席太久，但他何時能夠迎來在速龍的處子戰仍未確定。恩格林職業生涯九年來一直受到傷病困擾，他在單季出戰超過70場比賽僅有一次，在這之前的七個賽季，平均每年僅出賽57場。
恩格林今季僅上陣18場
今季恩格林為鵜鶘出戰18場比賽，場均貢獻22.2分、5.6個籃板和5.2次助攻。他在鵜鶘是僅次於威廉臣（Zion Williamson）的第二得分點；不過鵜鶘戰績不佳，以12勝41負的成績長居西區下游。
恩格林離開新奧爾良時，已經六個賽季場均得分達到20分，這一成就與安東尼戴維斯（Anthony Davis）並列隊史最多。此外，在過去四個賽季中，他是聯盟僅有的六名場均至少貢獻20分、5個籃板和5次助攻的球員之一。
如果健康，這位2016年榜眼秀將為速龍帶來巨大的得分幫助，與史葛迪班尼斯（Scottie Barnes）和巴列特（RJ Barrett）聯手，形成球隊的新核心。然而，目前速龍戰績僅為16勝37負，本賽季極有可能連續第三年無緣季後賽。儘管要想扭轉局勢並非易事，且恩格林需要在賽季後半程發揮重要作用，但速龍顯然相信他能夠幫助球隊重建競爭力，重新成為東區的季後賽隊伍。
作者：ryan young
原文： Brandon Ingram agrees to 3-year, $120 million extension with Raptors after trade
原文刊登於 Yahoo 體育