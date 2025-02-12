NBA｜恩格林投速龍未上陣先續約 3年1.2億美元

剛轉會到多倫多速龍的恩格林（Brandon Ingram），在見預見的將來，會繼續在這支加拿大球隊搵食。據ESPN記者Shams Charania報道，恩格林於美國時間週二與速龍達成了一份為期三年、價值1.2億美元的續約合同，合同包含2027-28賽季的球員選項，使他避免在今夏成為自由球員。

恩格林是在交易截止日前被送往速龍的，速龍以布朗（Bruce Brown）、奧尼克（Kelly Olynyk）及兩個未來選秀權，換來這名全明星前鋒。

平均每年上陣57場

恩格林自去年12月7日對陣奧克拉荷馬雷霆的比賽中腳踝扭傷後，便一直未能出戰，這是這名27歲球員近期遭遇的又一次傷病。不過，預計這次傷勢不會讓他缺席太久，但他何時能夠迎來在速龍的處子戰仍未確定。恩格林職業生涯九年來一直受到傷病困擾，他在單季出戰超過70場比賽僅有一次，在這之前的七個賽季，平均每年僅出賽57場。