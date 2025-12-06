熱門搜尋:
體育
2025-12-06 15:45:10

NBA｜杜蘭特史上第八人達31000分　今季有望超越佐敦

杜蘭特成為NBA史上第8位生涯達到31,000分的球員。

鳳凰城太陽於今個休賽期按下重啟鍵，完成一宗創NBA紀錄、涉及7隊的交易，把15次入選明星賽的前鋒杜蘭特（Kevin Durant）送往侯斯頓火箭。

太陽已正式從杜蘭特時代翻頁，亦意外地在今季開始首一個多月取得佳績。而美國時間周五晚，大陽作客火箭時，杜蘭特自然成為焦點人物。

只有大帝得分較他多

在首節比賽中，37歲的杜蘭特射入一個10呎跳投。這類跳投杜蘭特入了無數個，而這一個卻很有意義，成為NBA史上第8位生涯達到31,000分的球員。

在杜蘭特之前達到這境界的，分別有勒邦占士（LeBron James）、渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）、卡爾馬龍（Karl Malone）、高比拜仁（Kobe Bryant）、米高佐敦（Michael Jordan）、諾域斯基（Dirk Nowitzki）及張伯倫（Wilt Chamberlain）。換言之現役球員之中，只有大帝得分較他多。一旦占士退休的話，杜蘭特便成現役一哥。

或升上歷來第5位

事實上，他得分能力相當可靠，他上季2月才突破30,000分；若身體保持健康，杜蘭特本季有機會超越佐敦的32,292分，升上歷來第5位，過程中亦會超越張伯倫（31,419分）與諾域斯基（31,560分）。

杜蘭特在加盟火箭的首季至周五比賽前，場均得到25分，投籃命中率49.3%，三分命中率37%。在為球隊上陣的17場比賽中，他有14場至少攻入20分，其中6場更至少30分。

至於這場比賽，杜蘭特得分28分，其所屬的火箭以117比98贏了舊東家太陽，杜蘭特算是雙喜臨門吧。

原文刊登於 Yahoo 體育

