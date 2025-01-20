NBA｜洛杉磯打吡快艇輕取湖人　雷霆贏網隊26分

洛杉磯大火後迎來了洛杉磯市的打吡戰。快艇首度在新主場的巨蛋迎戰湖人，最終快艇以116:102在主場旗開得勝。而奧克拉荷馬城雷霆以127:101擊敗布魯克林籃網，在西岸繼續領先。
兩隊早前都受到大火影響而比賽延期，而今場是兩隊首次在快艇於南加州主場上演的洛杉磯打吡。然而比賽沒有變得激烈，戰況就只向快艇一面倒。在首節領先過12:11後，湖人就未有俱先過快艇。勒邦占士（LeBron James）今場獨取最多的25分及11次助攻，球隊有6人取得雙位數得分。但是快艇4人取得最少19分，包括諾文鮑維（Norman Powell）交出22分，而占士夏登（James Harden）就有21分及12個助攻。兩隊今場的投球命中率同樣超過一半，只是快艇起手比湖人為多。快艇贏波在西岸拉第5，而湖人就在第6位。
至於同日其他比賽，雷霆在東西岸大戰擊敗了克里夫蘭騎士後，卻不敵達拉斯獨行俠，令球隊的戰績，又較騎士差一場。而球隊及時再復勇，在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）交出27分及10次助攻下，以127:101擊敗籃網，仍然在西岸領先。
熱火21分大勝馬刺
而邁亞密熱火在占美畢拿（Jimmy Butler）被球隊罰停賽後復出的第2場比賽，熱火以128:107擊敗聖安東尼奧馬刺，畢拿今場正選上陣28分鐘，為熱火取得8分及7次助攻。後備的新秀基利爾華利（Kel'el Ware）攻入最多25分，追平自己今季的新高，令熱火輕取有雲班耶馬（Victor Wembanyama）取得21分的馬刺。