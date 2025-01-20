NBA｜洛杉磯打吡快艇輕取湖人　雷霆贏網隊26分

洛杉磯大火後迎來了洛杉磯市的打吡戰。快艇首度在新主場的巨蛋迎戰湖人，最終快艇以116:102在主場旗開得勝。而奧克拉荷馬城雷霆以127:101擊敗布魯克林籃網，在西岸繼續領先。

兩隊早前都受到大火影響而比賽延期，而今場是兩隊首次在快艇於南加州主場上演的洛杉磯打吡。然而比賽沒有變得激烈，戰況就只向快艇一面倒。在首節領先過12:11後，湖人就未有俱先過快艇。勒邦占士（LeBron James）今場獨取最多的25分及11次助攻，球隊有6人取得雙位數得分。但是快艇4人取得最少19分，包括諾文鮑維（Norman Powell）交出22分，而占士夏登（James Harden）就有21分及12個助攻。兩隊今場的投球命中率同樣超過一半，只是快艇起手比湖人為多。快艇贏波在西岸拉第5，而湖人就在第6位。