底特律活塞今年戰績飆升，自2008年以來首次贏得NBA季後賽勝仗，觀眾人數更創16年新高，球隊經營亦連帶大幅改善。
活塞表現亮麗，主要功臣必然是控衛根寧咸（Cade Cunningham）。他本季表現進步明顯，場均26.1分（聯盟第9）、9.1次助攻（第4）、6.1籃板，全面創下生涯新高，亦曾入選「最有進步球員」最終候選人名單。
根寧咸更入選2025年度NBA第三隊，觸發合約中的獎勵條款，獲得活塞加薪4,500萬美元。
作為2021年選秀狀元，根寧咸於去年夏天簽下延長合約，原定按薪資上限25%計算（5年2.24億美元），但合約中設有獎勵機制——只要入選年度最佳陣容，便可提升至上限30%（5年2.69億美元）。
伊雲莫比利膺最佳防守球員
另一個取得加薪資格的方法是獲選為「最佳防守球員」（DPOY），與根寧咸同屆的伊雲莫利（Evan Mobley）便憑此提前獲得頂薪資格。今年莫利入選年度陣容二隊，但即使未入選，亦已提前鎖定獎金。
對球員而言，這類激勵條款無疑是好事；但對球隊而言，卻可能是財政壓力。克里夫蘭來季已面臨豪華稅壓力，為滿足莫比利的加薪，有可能被迫割捨如梅瑞爾（Sam Merrill）或泰爾謝路美（Ty Jerome）等角色球員。
反觀活塞，根據Spotrac資料仍有至少1,000萬美元薪資空間，因此相對輕鬆地就能給予根寧咸應得的薪酬。
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