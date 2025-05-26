底特律活塞今年戰績飆升，自2008年以來首次贏得NBA季後賽勝仗，觀眾人數更創16年新高，球隊經營亦連帶大幅改善。

活塞表現亮麗，主要功臣必然是控衛根寧咸（Cade Cunningham）。他本季表現進步明顯，場均26.1分（聯盟第9）、9.1次助攻（第4）、6.1籃板，全面創下生涯新高，亦曾入選「最有進步球員」最終候選人名單。

根寧咸更入選2025年度NBA第三隊，觸發合約中的獎勵條款，獲得活塞加薪4,500萬美元。

作為2021年選秀狀元，根寧咸於去年夏天簽下延長合約，原定按薪資上限25%計算（5年2.24億美元），但合約中設有獎勵機制——只要入選年度最佳陣容，便可提升至上限30%（5年2.69億美元）。