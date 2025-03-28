NBA｜湖人反遭公牛3分絕殺　雷霆8連勝創球隊紀錄

之前一日勒邦占士（LeBron James）才為洛杉磯湖人絕殺對手，不過僅僅一日之後湖人就被芝加哥公牛絕殺。憑着基迪（Josh Giddey）在中圈射入的絕殺3分，公牛以119:117擊敗湖人，今季兩戰公牛都落敗。而聯盟領先的奧克拉荷馬城雷霆，在擊敗孟菲斯灰熊後，創下球隊在常規賽單季61勝的紀錄。
勒邦占士雖然上仗為湖人絕殺成功，但其實表現一般。在今場比賽公牛上半場是領先的一隊，他們首節一度拉開過比數，半場最多領先過13分，但湖人之後力追，半場已反先59:58。之後湖人氣勢甚勇，第3節主場的公牛被壓至這節22投僅得6中，全節得17分，被湖人領先過16分。不過公牛第4節有科比韋迪（Coby White）單節攻入15分，令球隊追回落差。在比賽末段，公牛由柏德烈威廉斯（Patrick Williams）射入3分追至113:115後，勒邦占士再開波被對手搶到，由韋迪再射入3分反超。最後3.3秒，列維斯（Austin Reaves）上籃為湖人再領先117:116。可是湖人沒能領先到最後，基迪開球後在中圈起手，結果勒邦占士未能封阻，令基迪射入絕殺3分，以119:117反勝湖人。
功臣的基迪今場為公牛交出「三雙」的25分、14個籃板及11次助攻，而韋迪也有26分及9次助攻。湖人的列維斯其實也有30分的貢獻，而當錫（Luka Doncic）更是有25分、10個籃板及7次助攻。然而勒邦今場繼續狀態欠穩，全場20投僅8中，3分更是5投全失，個人取得17分及12次助攻。湖人輸波後排西岸第4，仍需要努力保住季後賽席位。
鷹隊不敵熱火令紐約人晉身季後賽
聯盟目前的「一哥」雷霆，在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）個人取得37分下，帶領雷霆以125:104輕取灰熊。雷霆取得8連勝，並在常規賽贏下第61場勝仗，是球隊歷史紀錄。而東岸「一哥」的克里夫蘭騎士，就以124:116擊敗聖安東尼奧馬刺，另外隨着阿特蘭大鷹隊以112:122不敵邁亞密熱火後，紐約人也取得季後賽的直接晉級資格。