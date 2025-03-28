NBA｜湖人反遭公牛3分絕殺　雷霆8連勝創球隊紀錄

之前一日勒邦占士（LeBron James）才為洛杉磯湖人絕殺對手，不過僅僅一日之後湖人就被芝加哥公牛絕殺。憑着基迪（Josh Giddey）在中圈射入的絕殺3分，公牛以119:117擊敗湖人，今季兩戰公牛都落敗。而聯盟領先的奧克拉荷馬城雷霆，在擊敗孟菲斯灰熊後，創下球隊在常規賽單季61勝的紀錄。

勒邦占士雖然上仗為湖人絕殺成功，但其實表現一般。在今場比賽公牛上半場是領先的一隊，他們首節一度拉開過比數，半場最多領先過13分，但湖人之後力追，半場已反先59:58。之後湖人氣勢甚勇，第3節主場的公牛被壓至這節22投僅得6中，全節得17分，被湖人領先過16分。不過公牛第4節有科比韋迪（Coby White）單節攻入15分，令球隊追回落差。在比賽末段，公牛由柏德烈威廉斯（Patrick Williams）射入3分追至113:115後，勒邦占士再開波被對手搶到，由韋迪再射入3分反超。最後3.3秒，列維斯（Austin Reaves）上籃為湖人再領先117:116。可是湖人沒能領先到最後，基迪開球後在中圈起手，結果勒邦占士未能封阻，令基迪射入絕殺3分，以119:117反勝湖人。