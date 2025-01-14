NBA｜湖人災後首仗末段崩潰負馬刺　火箭2分險勝灰熊

洛杉磯湖人在洛杉磯大火後，終於重回主場出賽，雖然家園被毀的教練列迪克（JJ Redick）稱希望為洛城球迷帶來歡樂，但是球隊卻在第4節崩潰，結果以102:126不敵聖安東尼奧馬刺。至於侯斯頓火箭有謝倫格連（Jalen Green）追平生涯最高得分，以120:118擊敗孟菲斯灰熊。

湖人今場賽前，呼籲球迷捐助山火的受害者。教練的列迪克，也是今次山火的受害者之一，他的家園在大火中焚毀。列迪克在賽前表示，希望球隊可以重新為洛杉磯居民帶來歡樂：「我認為在團體內互相吸收能力才能發揮起作用。然後我們的工作就是在發放能量，給予人們希望和快樂。體育有很多好處，體育現在可能提供避難所，以及將注意力分散。」