NBA｜湖人災後首仗末段崩潰負馬刺　火箭2分險勝灰熊

洛杉磯湖人在洛杉磯大火後，終於重回主場出賽，雖然家園被毀的教練列迪克（JJ Redick）稱希望為洛城球迷帶來歡樂，但是球隊卻在第4節崩潰，結果以102:126不敵聖安東尼奧馬刺。至於侯斯頓火箭有謝倫格連（Jalen Green）追平生涯最高得分，以120:118擊敗孟菲斯灰熊。
湖人今場賽前，呼籲球迷捐助山火的受害者。教練的列迪克，也是今次山火的受害者之一，他的家園在大火中焚毀。列迪克在賽前表示，希望球隊可以重新為洛杉磯居民帶來歡樂：「我認為在團體內互相吸收能力才能發揮起作用。然後我們的工作就是在發放能量，給予人們希望和快樂。體育有很多好處，體育現在可能提供避難所，以及將注意力分散。」
然而重回加密貨幣網體育館的湖人，雖然首3節表現不俗，一度領先過馬刺11分。但在第3節末段，馬刺先打出15:5的比數，在完第3節追平至89平手。進入第4節的時候，湖人全節更是僅取13分，而馬刺卻攻入37分，令湖人以102:126大敗。湖人第4節表現慘不忍睹，全節21次起手就只入5球，3分更是10投全「炒」。安東尼戴維斯（Anthony Davis）雖然為湖人取得最多的30分及有13個籃板，勒邦占士（LeBron James）亦有18分及8次助攻，但他同樣也有7個的失誤。令馬刺在6人得分上雙之下大勝，雲班耶馬（Victor Wembanyama）與隊友的史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）及華斯素（Devin Vassell）都有23分。
勇士3分不敵速龍
至於火箭的謝倫格連今場取得42分，追平個人的職業生涯的最高得分，協助球隊以120:118險勝灰熊。贏波的火箭目前取得4連勝，在西岸排第2位。另外多倫多速龍在主場以104:101擊敗金州勇士，在近5場輸足4場之下，勇士跌出西岸前10，至第12位。