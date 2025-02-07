NBA｜湖人當錫未復出照贏勇士　獨行俠缺AD仍挫塞爾特人

西岸兩支明星球隊，洛杉磯湖人作客對金州勇士，仍舊是勒邦占士（LeBron James）與史堤芬居里（Stephen Curry）鬥法，因為湖人的當錫（Luka Doncic）仍然有傷，占美畢拿（Jimmy Butler）亦未及為勇士上陣，而湖人最終以120:112擊敗勇士。另外達拉斯獨行俠的安東尼戴維斯（Anthony Davis）也仍然有傷，故在他缺陣下，獨行俠仍以127:120贏上屆總冠軍的波士頓塞爾特人。
同樣是近日交易焦點球隊的湖人及勇士，可是雙方都缺少交易的焦點球員，故比賽仍是占士與居里的鬥法。不過湖人今場未試過落後，一直處於領先位置，甚至一度拉開過26分。占士今場為湖人取得全場最多的42分以及17個籃板，當中包括3分9射6中，而留得住的列維斯（Austin Reaves）也有23分貢獻，令湖人今季3勝勇士。至於居里今場其實都取得37分，不過今場他3分20射6中，也令球隊的投射命中僅得40.6%。另外，美國的ESPN報道指，湖人希望當錫能在下周一（10日）主場對猶他爵士的比賽讓當錫復出並首次代表湖人上陣。
K湯發威取25分
至於換走當錫的獨行俠，終於取得後當錫時代的首場勝仗。憑着季初加盟的基利湯臣（Klay Thompson）獨取25分，還有加福特（Daniel Gafford）的15個籃板，令球隊以127:120擊敗塞爾特人，在這場上屆總決賽再演的戲碼獲勝。安東尼戴維斯今場繼續因為腹部肌肉受傷缺陣，塞爾特人的總冠軍MVP謝倫布朗（Jaylen Brown）今場也有25分，但是球隊一度落後27分，即使最後一節發力，也無力回天。獨行俠贏波後，在西岸排第8位，而塞爾特人仍守在東岸第2。
另外同日，丹佛金塊以112:90擊敗奧蘭多魔術，明尼蘇達木狼以127:114擊敗侯斯頓火箭。