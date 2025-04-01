NBA｜湖人贏火箭阻提早出線　雷霆挫公牛獲10連勝

洛杉磯湖人阻擋侯斯頓火箭率先取得季後賽的入場券。湖人在3個球員取得20分之下，以104:98擊敗火箭，在西岸第2及第4的火箭與湖人，仍需要繼續爭取勝仗上岸。至於西岸第一的聯盟「一哥」奧克拉荷馬城雷霆，就以145:117大勝芝加哥公牛，連贏10場。
西岸第2的火箭，原本大有機會提早鎖定季後賽席位，但球隊似乎在最後關頭力有不繼下。今場作客洛杉磯，上半場也處於優勢，然而半場被湖人追至48平手。第3節開始湖人搶回領先位置，然而全場兩隊沒有領先過雙位數以上的分數，不過湖人還是以104:98勝出。湖人今場有3人取得20分，當中包括當錫（Luka Doncic）交出20分及9次助攻，芬利史密夫（Dorian Finney-Smith）也有20分，當中包括6個3分球，而另一個是加比雲森特（Gabe Vincent）。勒邦占士（LeBron James）今場就只有16分及8個籃板，但都足夠令湖人繼續守在西岸第4。
塞爾特人贏灰熊9連勝
聯盟領先的雷霆，雖然早已取得季後賽資格，但球隊仍在衝向最佳成績。在主場面對公牛，在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）交出27分及12次助攻下，球隊輕取對手145:117，取得10連勝的走勢，同時雷霆今季對東岸球隊戰績是28勝1負。大敗的公牛就仍需要為東岸附加賽的席位努力，雖然他們與第11的多倫多速龍仍有5場距離，不過速龍「未斷氣」仍然力追。
至於上屆總冠軍的波士頓塞爾特人，也造出9連勝走勢，球隊以117:103擊敗孟菲斯灰熊。另外印第安納溜馬就以111:109險勝薩克拉門托帝王。