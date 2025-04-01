NBA｜湖人贏火箭阻提早出線　雷霆挫公牛獲10連勝

洛杉磯湖人阻擋侯斯頓火箭率先取得季後賽的入場券。湖人在3個球員取得20分之下，以104:98擊敗火箭，在西岸第2及第4的火箭與湖人，仍需要繼續爭取勝仗上岸。至於西岸第一的聯盟「一哥」奧克拉荷馬城雷霆，就以145:117大勝芝加哥公牛，連贏10場。

西岸第2的火箭，原本大有機會提早鎖定季後賽席位，但球隊似乎在最後關頭力有不繼下。今場作客洛杉磯，上半場也處於優勢，然而半場被湖人追至48平手。第3節開始湖人搶回領先位置，然而全場兩隊沒有領先過雙位數以上的分數，不過湖人還是以104:98勝出。湖人今場有3人取得20分，當中包括當錫（Luka Doncic）交出20分及9次助攻，芬利史密夫（Dorian Finney-Smith）也有20分，當中包括6個3分球，而另一個是加比雲森特（Gabe Vincent）。勒邦占士（LeBron James）今場就只有16分及8個籃板，但都足夠令湖人繼續守在西岸第4。