NBA｜湖人贏錦標後首仗2分不敵獨行俠　塞爾特人反勝騎士東岸繼續領先（附比賽精華）

剛贏完NBA首個季中錦標賽，洛杉磯湖人卻未能乘勇再下一城，在回歸常規賽首仗，就以125:127不敵達拉斯獨行俠，球隊繼續在西岸排第6。至於東岸領先的波士頓塞爾特人，就以120:113反勝克里夫蘭騎士。

湖人在拉斯維加斯取下今年首次舉辦的季中錦標賽，在全部球員都獲得50萬美元的獎金後。湖人就作客達拉斯對獨行俠，沒有50萬獎金的獨行俠今場首節就取得領先，湖人整場一直在追趕，但是湖人最多領先只有4分，雖然湖人下半場力追，但是湖人在最後6分鐘比賽在逐漸拉開之下，最終只能把分差收窄至2分，最終湖人作客輸125:127。