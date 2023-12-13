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體育
2023-12-13 12:27:28

NBA｜湖人贏錦標後首仗2分不敵獨行俠　塞爾特人反勝騎士東岸繼續領先（附比賽精華）

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獨行俠以127:125擊敗湖人。(路透社)

獨行俠以127:125擊敗湖人。(路透社)

剛贏完NBA首個季中錦標賽，洛杉磯湖人卻未能乘勇再下一城，在回歸常規賽首仗，就以125:127不敵達拉斯獨行俠，球隊繼續在西岸排第6。至於東岸領先的波士頓塞爾特人，就以120:113反勝克里夫蘭騎士。

湖人在拉斯維加斯取下今年首次舉辦的季中錦標賽，在全部球員都獲得50萬美元的獎金後。湖人就作客達拉斯對獨行俠，沒有50萬獎金的獨行俠今場首節就取得領先，湖人整場一直在追趕，但是湖人最多領先只有4分，雖然湖人下半場力追，但是湖人在最後6分鐘比賽在逐漸拉開之下，最終只能把分差收窄至2分，最終湖人作客輸125:127。

 

湖人贏得季中錦標賽後首場，以125:127不敵獨行俠。(路透社) 湖人贏得季中錦標賽後首場，以125:127不敵獨行俠。(路透社) 湖人贏得季中錦標賽後首場，以125:127不敵獨行俠。(路透社) 湖人贏得季中錦標賽後首場，以125:127不敵獨行俠。(路透社) 湖人贏得季中錦標賽後首場，以125:127不敵獨行俠。(路透社) 湖人贏得季中錦標賽後首場，以125:127不敵獨行俠。(路透社)

獨行俠的當錫（Luka Doncic）取得33分以及17次的助攻，不過湖人的勒邦占士（LeBron James）同樣取得33分，並且有9次助攻及8個籃板。而湖人得分最高的是安東尼戴維斯（Anthony Davis），他有37分及11個籃板，相反獨行俠只有後備小添夏蘭威（Tim Hardaway Jr.）取得個人今季最高的32分，不過獨行俠的3分球起手多，全場43投21中，雖然命中率不及湖人，但因為入得多而取勝。

至於東岸的塞爾特人，在作客克里夫蘭首節已一度被騎士拉開過15分的差距。綠軍之後收窄分差之下，半場追至只落後1分的59:60。塞爾特人在第4節中段開始反超，並最終以120:113取勝，以17勝5負繼續領先東岸榜首。塞爾特人的達譚（Jayson Tatum）與謝倫布朗（Jaylen Brown）同樣取得25分，而波辛基斯（Kristaps Porzingis）亦有21分，雖然騎士的當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）取得全場最多29分，但還是敵不過塞爾特人。

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塞爾特人以120:113擊敗騎士。(美聯社) 塞爾特人以120:113擊敗騎士。(美聯社) 塞爾特人以120:113擊敗騎士。(美聯社) 塞爾特人以120:113擊敗騎士。(美聯社) 塞爾特人以120:113擊敗騎士。(美聯社) 塞爾特人以120:113擊敗騎士。(美聯社)
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