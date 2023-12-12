NBA｜溜馬贈活塞連續第20場敗仗　公鹿加時勇挫公牛（附比賽精華）

失落季中錦標賽，印第安納溜馬回歸常規賽，以131:123擊敗底特律活塞一吐烏氣，同時這亦是活塞連續第20場的敗仗，延長今季的連敗紀錄。至於密爾沃基公鹿，就在加時擊敗芝加哥公牛133:129。

在季中錦標決賽不敵洛杉磯湖人，溜馬要在常規賽繼續努力。上半場的比賽，活塞雖然緊纏着溜馬，不過在進入下半場，活塞最多就只有追至落後2分，而其餘時間溜馬一直保持領先，在領先過最多15分之下，溜馬以131:123擊敗活塞。溜馬今仗得分最高，不是主將的夏利貝頓（Tyrese Haliburton），而是第6人的馬杜連（Bennedict Mathurin），他今場攻入30分及取得個人職業生涯新高的8次助攻，夏利貝頓今場就只有14分及16次助攻。