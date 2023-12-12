NBA｜溜馬贈活塞連續第20場敗仗　公鹿加時勇挫公牛（附比賽精華）

失落季中錦標賽，印第安納溜馬回歸常規賽，以131:123擊敗底特律活塞一吐烏氣，同時這亦是活塞連續第20場的敗仗，延長今季的連敗紀錄。至於密爾沃基公鹿，就在加時擊敗芝加哥公牛133:129。
在季中錦標決賽不敵洛杉磯湖人，溜馬要在常規賽繼續努力。上半場的比賽，活塞雖然緊纏着溜馬，不過在進入下半場，活塞最多就只有追至落後2分，而其餘時間溜馬一直保持領先，在領先過最多15分之下，溜馬以131:123擊敗活塞。溜馬今仗得分最高，不是主將的夏利貝頓（Tyrese Haliburton），而是第6人的馬杜連（Bennedict Mathurin），他今場攻入30分及取得個人職業生涯新高的8次助攻，夏利貝頓今場就只有14分及16次助攻。
活塞自10月底的常規賽擊敗公牛之後，球隊已累積20場連敗，這是球隊史上單一賽季的最長連敗紀錄，同時也是自2020至21年賽季侯斯頓火箭之後，另一支20連敗的球隊。而活塞在1979至80年賽季至1980至81年試過跨季21連敗。
至於公鹿與公牛進行今季的第3次對賽，公牛雖然有迪羅辛（DeMar DeRozan）取得41分及11次助攻，並為球隊在第4節最後一刻射入2分追平，令比賽進入加時。可是在加時公鹿打出一段7:0的攻勢拉開比分，最終公鹿以133:129擊敗公牛。公鹿今場有7名球員取得雙位數得分，當中「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）取得32分及12個籃板。