NBA｜溜馬2分險勝塞爾特人　主將夏利貝頓傷出（附比賽精華）

波士頓塞爾特人與印第安納溜馬的3日內兩度對戰，溜馬雖然以2分之微險勝復仇，但主將的夏利貝頓（Tyrese Haliburton）卻受傷成為贏波的代價。而密爾沃基公鹿雖然有「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）貢獻「三雙」，但球隊仍以16分之差不敵猶他爵士。

兩日前的對賽，溜馬主場以16分之差不敵塞爾特人，在兩日後再碰頭，溜馬與綠軍戰得緊湊，全場26次互換領先及15次打平，雙方最多領先不過11分。兩隊戰至最後一刻仍然打成131平手，溜馬的馬杜連（Bennedict Mathurin）3分起手搏得塞爾特人的波辛基斯（Kristaps Porzingis）犯規，讓溜馬獲得3個罰球，馬杜連射入兩個，令溜馬終以133:131擊敗塞爾特人。然而兩隊的激戰，也令溜馬在第2節痛失主將的夏利貝頓，他之後要隊友支撐回更衣室。