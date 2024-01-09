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體育
2024-01-09 12:28:05

NBA｜溜馬2分險勝塞爾特人　主將夏利貝頓傷出（附比賽精華）

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今季為溜馬取得表現的夏利貝頓在比賽中受傷。(美聯社)

今季為溜馬取得表現的夏利貝頓在比賽中受傷。(美聯社)

波士頓塞爾特人與印第安納溜馬的3日內兩度對戰，溜馬雖然以2分之微險勝復仇，但主將的夏利貝頓（Tyrese Haliburton）卻受傷成為贏波的代價。而密爾沃基公鹿雖然有「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）貢獻「三雙」，但球隊仍以16分之差不敵猶他爵士。

兩日前的對賽，溜馬主場以16分之差不敵塞爾特人，在兩日後再碰頭，溜馬與綠軍戰得緊湊，全場26次互換領先及15次打平，雙方最多領先不過11分。兩隊戰至最後一刻仍然打成131平手，溜馬的馬杜連（Bennedict Mathurin）3分起手搏得塞爾特人的波辛基斯（Kristaps Porzingis）犯規，讓溜馬獲得3個罰球，馬杜連射入兩個，令溜馬終以133:131擊敗塞爾特人。然而兩隊的激戰，也令溜馬在第2節痛失主將的夏利貝頓，他之後要隊友支撐回更衣室。

溜馬133:131險勝塞爾特人。(美聯社) 溜馬133:131險勝塞爾特人。(美聯社) 溜馬133:131險勝塞爾特人。(美聯社) 溜馬133:131險勝塞爾特人。(美聯社) 溜馬133:131險勝塞爾特人。(美聯社)

綠軍今場雖然有達譚（Jayson Tatum）左腳足踝扭傷缺陣，不過謝倫布朗（Jaylen Brown）今場交出全場最高的40分，而塞爾特人其實都有達6人取得雙位數得分，不過溜馬有7人取得雙位數，而且後備的得分更多，包括馬杜連的26分。對於受傷的夏利貝頓，溜馬方面指其左腿拉傷，傷勢需要接受磁力共振掃描後再確定。塞爾特人雖然輸波，不過仍然是聯盟唯一輸球場數依然是個位數的球隊，而溜馬目前就排東岸第6。

「字母哥」三雙公鹿都要輸

至於東岸次席的公鹿，也在同日輸波。安迪杜甘普今場已經交出25分、10個籃板及11次助攻的「三雙」，然而眾志成城的爵士，有6人交出雙位數得分，而麥簡倫（Lauri Markkanen）與佐敦奇勒臣（Jordan Clarkson）同樣為爵士取得21分，協助爵士作客以132:116，以16分之差擊敗公鹿。

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爵士132:116擊敗公鹿。(美聯社) 安迪杜甘普交出「三雙」仍無法挽救公鹿。(美聯社) 爵士132:116擊敗公鹿。(美聯社) 爵士132:116擊敗公鹿。(美聯社) 爵士132:116擊敗公鹿。(美聯社)
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