NBA｜灰熊查莫拉特拒絕再大力鋤樽避免受傷：兩分就是兩分

曼菲斯灰熊的明星後衛查莫拉特（Ja Morant），以往經常在場上展現驚人的凌空大力鋤樽，一直是他成為NBA中最具娛樂性、最受球迷喜愛球員的原因之一，亦是NBA每日精華的常客。不過近期他卻透露，自己不再打算再鋤樽。 早前灰熊對獨行俠的NBA常規賽中，查莫拉特在第二節有一次偷波後的快攻，但他最終只是完成了一個非常簡單的雙手入樽，未能成為球賽焦點。賽後被ESPN 問到此事時，莫蘭特表示他正在嘗試不再大力入樽，以減少受傷的風險。

查莫拉特今季已缺陣10場 查莫拉特的傷病問題由來已久——今季灰熊隊的22場比賽中，他只上陣12場——而這與他激進的比賽風格有關。他跟前輩戴歷路斯（Derrick Rose）和韋迪（Dwyane Wade）一樣都是球迷的偶像，打法都是拚盡全力衝向籃框。但這些球員都因傷病改變了職業生涯的軌跡，而現階段更加成熟的莫蘭特，顯然正在反思比賽風格和職業生涯規劃。 對查莫拉特來說，這是一條需要細心平衡的道路，既要保持他的侵略性進攻，又要保護自己的身體，才能更長久地為隊友站在球場上。灰熊需要查莫拉特，他場均22分和8.6次助攻，是頂尖的進攻創造者，而當他在場時，球隊每100個回合能比對手多得13.7分。 作為球迷，當然希望仍能看到幾次他震撼人心的大力入樽，少了這些精彩畫面，的確黯然失色不少。 原文刊登於 Yahoo 體育