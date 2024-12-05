NBA｜灰熊查莫拉特拒絕再大力鋤樽避免受傷：兩分就是兩分

曼菲斯灰熊的明星後衛查莫拉特（Ja Morant），以往經常在場上展現驚人的凌空大力鋤樽，一直是他成為NBA中最具娛樂性、最受球迷喜愛球員的原因之一，亦是NBA每日精華的常客。不過近期他卻透露，自己不再打算再鋤樽。
早前灰熊對獨行俠的NBA常規賽中，查莫拉特在第二節有一次偷波後的快攻，但他最終只是完成了一個非常簡單的雙手入樽，未能成為球賽焦點。賽後被ESPN 問到此事時，莫蘭特表示他正在嘗試不再大力入樽，以減少受傷的風險。
對湖人被撞傷休戰8場
「我完全不想再鋤樽了，你們可能覺得我在開玩笑，但我是認真的。」查莫拉特（Ja Morant）解釋道：「有時候我在空中被撞倒，但沒有吹罰犯規，然後我就因為這樣要多休息。有時候犯規會被吹，但我還是摔到地板上。比賽後，你可能會感覺到那次摔倒帶來的小痛楚。所以我現在更謹慎選擇。兩分就是兩分，完成就好了，這才是最重要的。」
查莫拉特提到「在空中被撞下來」，似乎是在回憶上個月對湖人比賽時的意外。他當時試圖完成一個alley-oop ，但被湖人中鋒高路高（Christian Koloko）從身下撞翻，導致他臀部受傷，缺席了8場比賽。
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查莫拉特今季已缺陣10場
查莫拉特的傷病問題由來已久——今季灰熊隊的22場比賽中，他只上陣12場——而這與他激進的比賽風格有關。他跟前輩戴歷路斯（Derrick Rose）和韋迪（Dwyane Wade）一樣都是球迷的偶像，打法都是拚盡全力衝向籃框。但這些球員都因傷病改變了職業生涯的軌跡，而現階段更加成熟的莫蘭特，顯然正在反思比賽風格和職業生涯規劃。
對查莫拉特來說，這是一條需要細心平衡的道路，既要保持他的侵略性進攻，又要保護自己的身體，才能更長久地為隊友站在球場上。灰熊需要查莫拉特，他場均22分和8.6次助攻，是頂尖的進攻創造者，而當他在場時，球隊每100個回合能比對手多得13.7分。
作為球迷，當然希望仍能看到幾次他震撼人心的大力入樽，少了這些精彩畫面，的確黯然失色不少。
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