NBA｜獨行俠贏湖人結束連敗　勇士16分不敵熱火

雖然兩大當家球星的當錫（Luka Doncic）及艾榮（Kyrie Irving）依然休養，不過達拉斯獨行俠還是結束球隊5連敗的走勢，在主場以118:97擊敗洛杉磯湖人。而金州勇士在主場連輸兩場，球隊以98:114不敵占美畢拿（Jimmy Butler）仍被停賽的邁亞密熱火。
當錫因為小腿拉傷，自聖誕節就一直未能復出，而艾榮就因為背部椎間盤突出，在過去兩仗都只在後備席。缺少兩大得分主力，令獨行俠近5場全敗。主場面對有安東尼戴維斯（Anthony Davis）及勒邦占士（LeBron James）的湖人，兩隊上半場還是可以周旋，雙方半場就有7次互換領先及7次平手。然而獨行俠在第2節末段打出11:0的攻勢，令下半場變得一面倒。而湖人比賽的最後4分鐘更是1分未得之下，最終以97:118大敗。後備的基美斯（Quinten Grimes）今仗出手救助獨行俠，他全場11次3分起手就入6球，個人獨取23分，還有9個籃板及6次的助攻。湖人的安東尼戴維斯及勒邦雖然都取得「雙雙」，但球隊就是命中率差太遠，湖人全場命率率僅45.3%，相反獨行俠是52.3%。
至於熱火，雖然畢拿的7場停賽去到第3場，不過球隊終於贏波。在艾迪巴約（Bam Adebayo）獨取19分之下，以114:98擊敗勇士。勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）今場雖然有31分，並且3分17射8中，然而缺少波森斯基（Brandin Podziemski）之後，其他隊友未能協助，全隊的命中率就僅40.8%，令勇士連續兩場主場輸波，賽後也被主場球迷喝倒采。
鷹隊楊格中圈絕殺爵士
另外，有祖傑（Nikola Jokic）因病缺陣的丹佛金塊，就以106:118不敵波士頓塞爾特人。阿特蘭大鷹隊就有泰爾楊格（Trae Young）在0.1秒於中圈附近起手命中，以104:101絕殺猶他爵士。