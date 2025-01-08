NBA｜獨行俠贏湖人結束連敗　勇士16分不敵熱火

雖然兩大當家球星的當錫（Luka Doncic）及艾榮（Kyrie Irving）依然休養，不過達拉斯獨行俠還是結束球隊5連敗的走勢，在主場以118:97擊敗洛杉磯湖人。而金州勇士在主場連輸兩場，球隊以98:114不敵占美畢拿（Jimmy Butler）仍被停賽的邁亞密熱火。

當錫因為小腿拉傷，自聖誕節就一直未能復出，而艾榮就因為背部椎間盤突出，在過去兩仗都只在後備席。缺少兩大得分主力，令獨行俠近5場全敗。主場面對有安東尼戴維斯（Anthony Davis）及勒邦占士（LeBron James）的湖人，兩隊上半場還是可以周旋，雙方半場就有7次互換領先及7次平手。然而獨行俠在第2節末段打出11:0的攻勢，令下半場變得一面倒。而湖人比賽的最後4分鐘更是1分未得之下，最終以97:118大敗。後備的基美斯（Quinten Grimes）今仗出手救助獨行俠，他全場11次3分起手就入6球，個人獨取23分，還有9個籃板及6次的助攻。湖人的安東尼戴維斯及勒邦雖然都取得「雙雙」，但球隊就是命中率差太遠，湖人全場命率率僅45.3%，相反獨行俠是52.3%。