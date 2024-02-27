NBA｜紐約人最後兩秒絕殺活塞　籃網速龍追趕季後賽資格（附比賽精華）

紐約人主場對底特律活塞，差點就陰溝裡翻船。球隊在曾經領先13分下，在第4節末段卻遭到後超，然而祖殊赫特（Josh Hart）及時出手，在最後2秒上籃得分兼獲得罰球，令紐約人以113:111險勝聯盟戰績最差的活塞。而東岸兩支球隊布魯克林籃網及多倫多速龍同日贏波，繼續在追上季後賽的資格。

在去年12月贏過活塞，紐約人再次在主場面對這支聯盟戰績最差的球隊。在第2及第3節都曾經拉開過比數，但仍然被活塞追回。到第4節最後4分鐘，更是兩次被活塞反超。活塞在37秒一度由基美斯（Quentin Grimes）射入2分，將比分反先111:110。兩隊之後接連的失誤而錯失控球，紐約人憑赫特最後2.8秒上籃得手，加上對手犯規，赫特2罰中1之下，讓紐約人得以113:111反勝。