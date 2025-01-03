NBA｜紐約人火力釋放 勢挫疲兵雷霆

NBA周末免費電視直播精選，由兩支近況出色的球隊交手，西岸「一哥」雷霆主場迎戰東岸前列分子紐約人。紐約人首席球星謝倫布魯臣上仗因右腳小腿肌肉繃緊缺陣下，球隊仍在主場以119比103大勝爵士，寫下9連勝佳績，更開發了球隊更多進攻板斧。謝倫布魯臣休息一仗後，今場或可復出披甲；撞正雷霆要在今明兩日應付「背靠背」賽程，體力輸蝕，紐約人有力延續勝績。(VIU TV 99台1月4日09:00直播)
謝倫布魯臣是紐約人今季首席得分手，平均每場攻入25.2分，但上仗是此子今季首度缺陣；球隊在這位主力控衛缺陣下，更令人意外是原定補上的麥拜迪也在開賽前因左腳大腿繃緊未能披甲，最終球隊要以第三選的皮尼擔正。
然而令人欣喜是，紐約人表現依然出色，皮尼交出了8分9助攻，米卡爾布歷捷斯與安奴比則分別攻入27及22分；最重要是隊中另外兩位主力，包括唐斯貢獻了31分21籃板，祖殊赫治(Josh Hart)錄得季內個人第4次「三雙」，也是連續第2場「三雙」的15分14籃板12助攻；將紐約人的潛在得分力，全面釋放。
雷霆氣勢旺
相比紐約人，雷霆的氣勢其實不遑多讓，扣除了不計入常規賽的NBA盃決賽敗仗；該隊常規賽已經打下了12連勝，目前高踞西岸榜首。不過，雷霆在賽前上的緊密，卻隨時影響今場勝負，事關該隊香港時間今晨會先於主場鬥快艇，明晨才再戰紐約人，兩場對手同非善男信女；縱然雷霆球星基治奧斯阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)近期手風超順，但疲兵再戰，始終輸蝕，鬥紐約人將會相當難打。