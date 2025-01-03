NBA｜紐約人火力釋放 勢挫疲兵雷霆

NBA周末免費電視直播精選，由兩支近況出色的球隊交手，西岸「一哥」雷霆主場迎戰東岸前列分子紐約人。紐約人首席球星謝倫布魯臣上仗因右腳小腿肌肉繃緊缺陣下，球隊仍在主場以119比103大勝爵士，寫下9連勝佳績，更開發了球隊更多進攻板斧。謝倫布魯臣休息一仗後，今場或可復出披甲；撞正雷霆要在今明兩日應付「背靠背」賽程，體力輸蝕，紐約人有力延續勝績。(VIU TV 99台1月4日09:00直播)

謝倫布魯臣是紐約人今季首席得分手，平均每場攻入25.2分，但上仗是此子今季首度缺陣；球隊在這位主力控衛缺陣下，更令人意外是原定補上的麥拜迪也在開賽前因左腳大腿繃緊未能披甲，最終球隊要以第三選的皮尼擔正。