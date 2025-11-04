現年39歲的費城76人後衛萊利（Kyle Lowry），日前上陣對籃網的比賽，在完場前3分12秒時登場，協助球隊以以129比105。而這場勝仗，亦是他本季首次上陣，令他成為NBA歷史上第12位達到20個賽季的球員。
「他現在正式完成第20個賽季的登場紀錄。」76人主教練紐斯(Nick Nurse)說，「誰想到20年前的萊利會走到這一步呢？」
勒邦占士將成首人征戰23季NBA
卡達（Vince Carter）與勒邦占士（LeBron James）共同保持NBA出賽最長22個賽季的紀錄，但只要占士今季復出，便可打第23季，獨佔紀錄。
洛杉磯快艇的基斯保羅（Chris Paul）正進入他的第21個賽季，與「酋長」巴利殊（Robert Parish）、韋利斯（Kevin Willis）、加納特（Kevin Garnett）及奴域斯基（Dirk Nowitzki）並列歷史第三。萊利則與渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）、高比拜仁（Kobe Bryant）、哥羅福（Jamal Crawford）及 夏士林（Udonis Haslem）同為20賽季球員。
76人主教練紐斯表示：「萊利作為領袖群體的一員，表現非常出色。球員們都為他加油，你可以看到他深受尊重和喜愛。」
萊利在比賽最後1分19秒投中一記三分球，全場唯一進球後露出燦爛笑容，場邊隊友亦為他歡呼。他同場亦錄得1次抄截及1次助攻。
萊利是費城本地人，曾六度入選明星賽，並在2019年隨多倫多速龍奪得NBA總冠軍。76人球星麥斯（Tyrese Maxey）表示，萊利習慣每天打多次電話給自己，一起參加訓練，並指即使他未能上場，也對球隊貢獻良多。
萊利本季同時擔任球評工作，今季將參與部分賽事的分析，預料正式退役後會轉為全職。
NBA場均13.9分
萊利在多倫多效力近十年，被普遍認為是速龍史上最偉大的球員，他曾表示將來會以速龍一員的身份退役，即使只是象徵性儀式。加盟76人前，他曾效力侯斯頓火箭、曼菲斯灰熊及邁阿密熱火。
他職業生涯累計得分達16,359分，平均每場得分約13.9分。
