現年39歲的費城76人後衛萊利（Kyle Lowry），日前上陣對籃網的比賽，在完場前3分12秒時登場，協助球隊以以129比105。而這場勝仗，亦是他本季首次上陣，令他成為NBA歷史上第12位達到20個賽季的球員。

「他現在正式完成第20個賽季的登場紀錄。」76人主教練紐斯(Nick Nurse)說，「誰想到20年前的萊利會走到這一步呢？」

勒邦占士將成首人征戰23季NBA

卡達（Vince Carter）與勒邦占士（LeBron James）共同保持NBA出賽最長22個賽季的紀錄，但只要占士今季復出，便可打第23季，獨佔紀錄。