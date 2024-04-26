NBA｜西岸季後賽首圈領先2比0 木狼強勢訪太陽

NBA西岸季後賽首圈木狼對太陽，明晨將演Game 3賽事，輪到太陽在鳳凰城主場出戰。現時場數落後0比2的太陽，面對聯盟最佳防守的木狼，完全陷於苦戰，加上在3巨頭以外的主要得分點基臣阿倫(Grayson Allen)繼續受足踝傷患困擾；相反木狼賽前再收好消息，中鋒拿斯列特(Naz Reid)獲選為最佳第六人，今場強勢出戰，不勝無歸。(VIU TV 99台4月27日10:30直播)
木狼在早前Game 2主場以105比93勝出，在首兩回合對決中，木狼合共以37分差距打低太陽，戰況一面倒。太陽縱然有3巨頭杜蘭特(Kevin Durant)、迪雲布卡(Devin Booker)及比爾(Bradley Beal)壓陣；但面對聯盟第一防守木狼卻完全陷於苦戰，木狼今季在對手每100次攻勢中只失108.4分，是聯盟No.1。相反太陽三子由常規賽合共平均取得72.4分，下跌至對上兩仗的64分及52分。更值得留意是，太陽在常規賽82場中，僅得5場得分未達3位數字；可是對木狼的首兩回合交手中，最多亦只得Game 1的95分，相當失禮。
最佳第六人領第二梯隊
木狼的防守由中鋒高拔(Rudy Gobert)開始，加上艾華士(Anthony Edwards)與唐斯(Karl-Anthony Towns)配合，相當穩健；而後備中鋒拿斯列特剛以些微分數，壓過帝王的蒙克(Malik Monk)當選最佳第6人，今季上陣81戰，平均交出13.5分及5.2籃板，尤其在唐斯早前因傷缺陣十多場下，拿斯列特挺身而出，成功填補內線空缺，亦令球隊的第二梯隊提供最強戰力，增加季後賽爭勝籌碼。
太陽防守專家受傷患困擾
另邊廂，今季3分命中率冠絕聯盟的太陽後衛基臣阿倫，卻因在Game 1弄傷足踝，到上仗傷患復發，兩戰上陣時間大幅減少，合共只得7分；雖然在最新檢查中，證實基臣阿倫未有出現骨折情況，但現時卻被球隊列入每日監察名單，今場能否上陣亦成疑問，影響球隊爭取反撲的機會。
太陽面對困境，主將杜蘭特說：「我們可以打得快點，加速轉換，再適當時候停下。」迪雲布卡補充：「我們需要執行得更好，不可以總打順境波，並需要團結在一起面對逆境。己隊在常規賽中也遇過這情況，是時候作出修正。」