NBA｜西岸季後賽首圈領先2比0 木狼強勢訪太陽

NBA西岸季後賽首圈木狼對太陽，明晨將演Game 3賽事，輪到太陽在鳳凰城主場出戰。現時場數落後0比2的太陽，面對聯盟最佳防守的木狼，完全陷於苦戰，加上在3巨頭以外的主要得分點基臣阿倫(Grayson Allen)繼續受足踝傷患困擾；相反木狼賽前再收好消息，中鋒拿斯列特(Naz Reid)獲選為最佳第六人，今場強勢出戰，不勝無歸。(VIU TV 99台4月27日10:30直播)

木狼在早前Game 2主場以105比93勝出，在首兩回合對決中，木狼合共以37分差距打低太陽，戰況一面倒。太陽縱然有3巨頭杜蘭特(Kevin Durant)、迪雲布卡(Devin Booker)及比爾(Bradley Beal)壓陣；但面對聯盟第一防守木狼卻完全陷於苦戰，木狼今季在對手每100次攻勢中只失108.4分，是聯盟No.1。相反太陽三子由常規賽合共平均取得72.4分，下跌至對上兩仗的64分及52分。更值得留意是，太陽在常規賽82場中，僅得5場得分未達3位數字；可是對木狼的首兩回合交手中，最多亦只得Game 1的95分，相當失禮。