NBA｜賽會與博彩公司中止最易打假投注項目

NBA在今季初爆發打假風暴後，賽會據報已經與合作的博彩公司，研究哪些項目容易引發造假，並且中止了部份被認為會容易被操控的項目。
美國ESPN報道，NBA賽會與合作的兩間博彩公司FanDuel以及DraftKings，在比立斯（Chauncey Billups）與羅斯亞（Terry Rozier）的案件後，已立即檢視所有與NBA相關的博彩項目。在賽季之前，NBA已經認定包括球員射失罰球、犯規以及失誤這些項目是容易受到操縱的投注項目，當中FanDuel因為沒有相關的項目而沒有需要處理，至於DraftKings就有包括射入及射失罰球的項目，現時他們亦已經中止相關的投注。報道稱消息人士指，有關討論仍在進行，包括繼續研究哪些是最容易被操縱投注項目。例如，球員相關的投注以及比賽讓分盤。
球員表現投注項目易受操控
ESPN表示，NBA的發言人回應指：「對球員個人表現的投注項目，可能會引發嚴重的誠信問題，需要進行更多審查。」他們又表示，聯盟會繼續與體育博彩的合作夥伴，評估有哪些投注會有問題。事實上，針對球員個人表現的投注，正是對於羅斯亞的指控。羅斯亞案件的文件稱，他在2023年3月一場賽事前，向他的一位兒時好友透露自己會提前離場，而他的朋友將有關訊息，以10萬美元售給其他賭徒，而博彩公司亦證實在賽前收到大量有關他表現不佳的投注。
不過DraftKings認為，今次的事件正好反映業界對可疑博彩活動的監察是有效，他們回應ESPN指：「近期發生的事件證明，受監管的體育博彩正在按預計之內運作，包括營運公司、聯盟、監管機構、執法部門及誠信監控機構之間的合作，以幫助發現可疑活動。」在去年賽季，就因為前多倫多速龍的雙向合約球員莊迪波特（Jontay Porter）涉嫌操控自己表現而被停賽後，NBA亦已經要求博彩公司，不要再對雙向合約式是10日合約的球員提供相關的個人投注項目。而個人項目的投注在與NBA相關的博彩受歡迎程度越來越高，佔的投注額度也在增加，原因是不少人都以這些賠率較高的項目作為過關，增加博彩的回報。