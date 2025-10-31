NBA｜賽會與博彩公司中止最易打假投注項目

NBA在今季初爆發打假風暴後，賽會據報已經與合作的博彩公司，研究哪些項目容易引發造假，並且中止了部份被認為會容易被操控的項目。

美國ESPN報道，NBA賽會與合作的兩間博彩公司FanDuel以及DraftKings，在比立斯（Chauncey Billups）與羅斯亞（Terry Rozier）的案件後，已立即檢視所有與NBA相關的博彩項目。在賽季之前，NBA已經認定包括球員射失罰球、犯規以及失誤這些項目是容易受到操縱的投注項目，當中FanDuel因為沒有相關的項目而沒有需要處理，至於DraftKings就有包括射入及射失罰球的項目，現時他們亦已經中止相關的投注。報道稱消息人士指，有關討論仍在進行，包括繼續研究哪些是最容易被操縱投注項目。例如，球員相關的投注以及比賽讓分盤。