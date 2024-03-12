NBA｜金塊落後22分反勝速龍錄三連勝　塞爾特人贏今季第50場（附比賽精華）

上屆NBA總冠軍的丹佛金塊，在最有價值球員的祖傑（Nikola Jokic），取得今季的第21次「三雙」下，以125:119擊敗多倫多速龍，取得球隊的3連勝。而在總成績領先的波士頓塞爾特人，就以121:99擊敗波特蘭拓荒者，取得今季第50場勝仗。

金塊主場面對速龍，首節被對手領先2分，在第2節開始更被速龍連取11分拋離。在最多拉開過22分下，速龍半場領先68:51。然而金塊下半場開始發力收窄差距，在完第3節前的1分鐘，金塊連取7分後，雙方進入最後一節縮窄到只差5分。速龍第4節被壓制到只有45%的投射命中率，而且3分球全射失下，以119:125見負。