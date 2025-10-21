NBA｜雷霆前瞻：衛冕冠軍能否打破魔咒？

關鍵問題：雷霆能否打破「衛冕魔咒」？

上季雷霆以68勝的驚人戰績成為史上第7支達成此紀錄的球隊，他們每100回合淨勝對手12.8分，僅次於米高佐敦（Michael Jordan）領軍的1995-96芝加哥公牛。即使奪冠過程中連打兩場搶七戰，他們依然被視為史上最強球隊之一。

更令人稱奇的是，這支冠軍班底仍是史上最年輕的冠軍隊之一，幾乎全員回歸，再次向王座發起衝擊。自上世代的金州勇士以來，未有球隊比雷霆更有機會衛冕。不過，這句話上季我們也曾對波士頓塞爾特人說過。

在現行薪資上限制度下，衛冕冠軍實屬艱難。「第二級薪資線」的設計幾乎是為了拆解潛在王朝。傷病、倦怠、自我衝突、競爭者崛起……今日NBA的實力平均化程度堪比1970年代。結果是，過去七年沒有任何一支球隊能夠連冠，這種情況近五十年未曾出現。

然而，雷霆顯然與眾不同。

他們由27歲的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍，這位球員如外科手術刀般精準，能切入禁區以各種方式終結進攻，同時頻頻製造犯規。他是上季聯盟最有價值球員（MVP），打出自佐敦以來後衛最強的賽季。