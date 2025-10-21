NBA｜雷霆前瞻：衛冕冠軍能否打破魔咒？

2025-26 NBA球季即將展開！我們將逐一分析焦點球隊的關鍵問題、最佳與最壞情境，以及勝場預測。
奧克拉荷馬雷霆2024-25賽季成績
- 雷霆戰績：68勝14負（西岸第1，NBA總冠軍）
- 雷霆進攻效率：119.2（聯盟第3）
- 雷霆防守效率：106.6（聯盟第1）
雷霆休賽期動作
加入：湯馬士蘇百（Thomas Sorber）
離隊：鍾斯（Dillon Jones）
關鍵問題：雷霆能否打破「衛冕魔咒」？
上季雷霆以68勝的驚人戰績成為史上第7支達成此紀錄的球隊，他們每100回合淨勝對手12.8分，僅次於米高佐敦（Michael Jordan）領軍的1995-96芝加哥公牛。即使奪冠過程中連打兩場搶七戰，他們依然被視為史上最強球隊之一。
更令人稱奇的是，這支冠軍班底仍是史上最年輕的冠軍隊之一，幾乎全員回歸，再次向王座發起衝擊。自上世代的金州勇士以來，未有球隊比雷霆更有機會衛冕。不過，這句話上季我們也曾對波士頓塞爾特人說過。
在現行薪資上限制度下，衛冕冠軍實屬艱難。「第二級薪資線」的設計幾乎是為了拆解潛在王朝。傷病、倦怠、自我衝突、競爭者崛起……今日NBA的實力平均化程度堪比1970年代。結果是，過去七年沒有任何一支球隊能夠連冠，這種情況近五十年未曾出現。
然而，雷霆顯然與眾不同。
他們由27歲的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍，這位球員如外科手術刀般精準，能切入禁區以各種方式終結進攻，同時頻頻製造犯規。他是上季聯盟最有價值球員（MVP），打出自佐敦以來後衛最強的賽季。
他身邊有23歲的霍姆格倫(Mark Holmgren)與24歲的謝倫威廉士（Jalen Williams）相伴。兩人都是攻防兼備的雙向球員，賀姆格倫鎮守內線，威廉斯則在鋒線發光，且兩人仍有巨大進步空間。賽後才揭露謝倫威廉士整個季後賽期間都帶傷（手腕受創）上陣，但場上絲毫不見異樣。
雷霆陣容具深度 攻守俱佳
這三位核心周圍還有聯盟最深厚的輪換陣容。赫頓史丹（Isaiah Hartenstein）、卡魯素（Alex Caruso）、多特（Lu Dort）及卡臣華萊士（Cason Wallace）皆是頂級功能球員，更不用說艾朗韋堅斯（Aaron Wiggins）、伊沙亞祖（Isaiah Joe）及積連威廉斯（Jaylin Williams）等人。霆陣容可謂層層堆疊、實力雄厚。
此外，主帥馬克丹奴（Mark Daigneault）已躋身聯盟頂尖教練之列。他打造出頂級進攻體系與近25年最強防守之一。這支球隊令對手頭痛不已。
那麼，誰能阻止他們？首先當然是健康。即使謝倫威廉士帶傷作戰，雷霆仍是季後賽中最健康的球隊。對於傷病，沒有任何戰術可預防。除此之外，很難想像這支球隊會出現鬥志減退或內部矛盾。這是一支極具動力且令人喜愛的隊伍。每位球員都完美融入角色。
真正的威脅或許來自外部：重整後的丹佛金塊與增添杜蘭特（Kevin Durant）的侯斯頓火箭。金塊仍擁有全聯盟最強球員祖傑（Nikola Jokic），而火箭則添來史上最頂級得分手之一。然而，雷霆只需年輕核心再進一步，就足以保持領先優勢。
雷霆最佳情況
雷霆全季保持健康，再次橫掃NBA常規賽，在季後賽變得更具統治力。他們連續兩年奪冠，並令外界開始討論「三連霸」的可能。亞歷山大確立自己為歷史級球員，雷霆的上限無限延伸，未來幾年都是屬於奧克拉荷馬雷霆。
若一切崩潰
簡單明瞭：他們無法衛冕。「第二級薪資線」最終也吞噬雷霆，亞歷山大、霍姆格倫與謝倫威廉士的新續約迫使球隊削弱板凳深度。沒有豐厚支援，這三巨頭也難維持原本的強度，雷霆淪為眾多競爭者之一。
雷霆2025-26賽季賽程
開幕戰： 主場對侯斯頓火箭（10月21日早上7時30開賽）
雷霆預測勝場數：62.5
作者：Ben Rohrbach
原文： Oklahoma City Thunder 2025-26 season preview: Can the champs snap the repeat curse?
原文刊登於 Yahoo 體育