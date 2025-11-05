NBA｜雷霆反勝快艇開季8連勝　勇士主場輕取太陽

衞冕總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，新賽季成唯一不敗球隊。他們作客洛杉磯，以126:107擊敗洛杉磯快艇，開季8連勝。基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場交出30分及12次助攻的表現，帶領球隊大勝一仗。至於另一場大戰，金州勇士主場對鳳凰城太陽，太陽雖然有迪雲布克（Devin Booker）更入最多的38分，不過仍以107:118不敵勇士。

雷霆開季延續上季的氣勢，在之前7場全勝。作客去到洛杉磯，球隊表現慢熱。首節在占士夏登（James Harden）攻入17分之下，快艇一度領先13分，首節贏33:23。然後雷霆第2節開始就將比分收窄，至半場快艇只領先57:56。雷霆更衣室出來後火力全開，SGA單節取得18分，在進入最後一節前雷霆以94:86反先。第4節開段雷霆打出一段11:0的比數將分數再度拉遠，快艇之後也放棄換出主力，最終雷霆贏126:107。開季8連勝，也是聯盟僅餘不敗的隊伍。