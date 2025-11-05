NBA｜雷霆反勝快艇開季8連勝　勇士主場輕取太陽

衞冕總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，新賽季成唯一不敗球隊。他們作客洛杉磯，以126:107擊敗洛杉磯快艇，開季8連勝。基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場交出30分及12次助攻的表現，帶領球隊大勝一仗。至於另一場大戰，金州勇士主場對鳳凰城太陽，太陽雖然有迪雲布克（Devin Booker）更入最多的38分，不過仍以107:118不敵勇士。
雷霆開季延續上季的氣勢，在之前7場全勝。作客去到洛杉磯，球隊表現慢熱。首節在占士夏登（James Harden）攻入17分之下，快艇一度領先13分，首節贏33:23。然後雷霆第2節開始就將比分收窄，至半場快艇只領先57:56。雷霆更衣室出來後火力全開，SGA單節取得18分，在進入最後一節前雷霆以94:86反先。第4節開段雷霆打出一段11:0的比數將分數再度拉遠，快艇之後也放棄換出主力，最終雷霆贏126:107。開季8連勝，也是聯盟僅餘不敗的隊伍。
基爾謝奧斯阿歷山大今場攻入最多的30分，還有12次的助攻，球隊6人取得雙位數得分，包括後備的伊沙亞祖（Isaiah Joe）都有22分，包括3分10投6中。夏登雖然都有25分貢獻，但是快艇全隊命中率僅41.2%遠不及雷霆的52.3%。雷霆下一場將要作客波特蘭拓荒者。
畢拿受傷下半場避戰
在三藩市，勇士主場迎戰太陽，然而比賽對勇士未造成考驗。首節雖然太陽曾領先5分，不過勇士連取11分反超後，比賽就落入勇士控制。史堤芬居里（Stephen Curry）在上半場攻入4個的3分波，半場為勇士領先68:49。迪雲布克獨力難支，他全場為太陽取得38分，馬克威廉士（Mark Williams）亦有16分及16個籃板。不過勇士在後備的穆迪（Moses Moody）都有24分進帳之下，全場大多數時間領先及拉開最多25下，以118:107擊敗太陽，勇士今季主場未嘗一敗，而太陽作客亦未曾一勝。而勇士的占美畢拿（Jimmy Butler）今場上半場上陣後，下半場未有再為球隊上陣，未知傷勢。
同日其他比賽，多倫多速龍主場128:100大勝密爾沃基公鹿，阿特蘭大鷹隊以127:112擊敗奧蘭多魔術，芝加哥公牛就以113:111贏費城76人，新奧爾良鵜鶘116:112擊敗夏洛特黃蜂。