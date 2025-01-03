NBA｜雷霆贏快艇第13連勝　熱火不敵溜馬畢拿求去

奧克拉荷馬城雷霆在西岸領放。球隊主場以116:98擊敗洛杉磯快艇之後，取得13連勝，在西岸遙遙領先。至於邁亞密熱火主場以115:128不敵印第安納溜馬，球隊主將的占美畢拿（Jimmy Butler）僅獲9分，賽後他指失去在邁亞密打波的動力，有傳他向球隊提出了交易的要求。

目前在西岸領先的雷霆，周四（2日）主場迎戰快艇。雷霆上半場表現慢熱，命中率僅31%，而快艇在第1節餘下3分51秒開始到第2節的3分多鐘內，一度打出一段跨節的22:4的比分，將雙方差距拉開16分，這也是快艇在今場領先的最大差距。不過雷霆之後將比分逐漸收窄，並在第3節重新領先，也令球隊的命中率之後回升至50%。令雷霆在最多領先過28分下，以116:98勝出。基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場交出29分及8次的助攻，隊友的謝倫威廉士（Jalen Williams）也有18分的貢獻，協助雷霆在最近的18場常規賽贏下第17場，也是球隊目前連續第13場的勝仗，以28勝5負在西岸帶開。