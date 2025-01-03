NBA｜雷霆贏快艇第13連勝　熱火不敵溜馬畢拿求去

奧克拉荷馬城雷霆在西岸領放。球隊主場以116:98擊敗洛杉磯快艇之後，取得13連勝，在西岸遙遙領先。至於邁亞密熱火主場以115:128不敵印第安納溜馬，球隊主將的占美畢拿（Jimmy Butler）僅獲9分，賽後他指失去在邁亞密打波的動力，有傳他向球隊提出了交易的要求。
目前在西岸領先的雷霆，周四（2日）主場迎戰快艇。雷霆上半場表現慢熱，命中率僅31%，而快艇在第1節餘下3分51秒開始到第2節的3分多鐘內，一度打出一段跨節的22:4的比分，將雙方差距拉開16分，這也是快艇在今場領先的最大差距。不過雷霆之後將比分逐漸收窄，並在第3節重新領先，也令球隊的命中率之後回升至50%。令雷霆在最多領先過28分下，以116:98勝出。基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場交出29分及8次的助攻，隊友的謝倫威廉士（Jalen Williams）也有18分的貢獻，協助雷霆在最近的18場常規賽贏下第17場，也是球隊目前連續第13場的勝仗，以28勝5負在西岸帶開。
畢拿稱在熱火失去熱情
至於同日的其他比賽，熱火主場被溜馬痛宰。在全場大多數時間都處於落後之下，熱火以115:128不敵溜馬。其中熱火的畢拿今場只有9分，他在賽後表示在熱火失去比賽的樂趣，並有傳已向球隊提出要求被交易離開。他賽後說：「我想再見自己打籃球的快樂。無論是在哪裡，我們很快會有答案。」他表示：「在這裡，我在場外很快樂，不過我想取回一些主導權，我想要入樽，我想幫助球隊取勝，而現在我不是做着這些。」在被記者問到能否於熱火尋回那份熱情，他說：「應該不能。」這意味他的去意很明顯。
美國的ESPN在上月報道，畢拿打算被交易到鳳凰城太陽、金州勇士、侯斯頓火箭或是達拉斯獨行俠。不過熱火的主席曾表示他們不打算將畢拿換走。然而在近仗畢拿復出，熱火都沒有讓畢拿在本周的比賽打足。而有指熱火方面近期與畢拿的代表進行談判，但沒有取得成功。
居里8個3分全中領勇士大勝76人
同日的其他比賽，波士頓塞爾特人就以118:115小勝明尼蘇達木狼。布魯克林籃網就以113:110擊敗密爾沃基公鹿，而金州勇士就以139:105大勝費城76人，當中史堤芬居里（Stephen Curry）獨佔30分，包括3分8投全中。