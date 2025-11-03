NBA｜雷霆輕取鵜鶘31分開季7戰全勝　馬刺不敵太陽今季首敗

衞冕總冠軍的奧克拉荷馬城雷霆，在新賽季氣勢如虹。隨着基爾謝奧斯阿歷山（Shai Gilgeous-Alexander）個人獨取30分之下，雷霆主場輕取新奧爾良鵜鶘137:106，開季7連勝，而鵜鶘就6連敗。至於原本同樣不敗的聖安東尼奧馬刺，雲班耶馬（Victor Wembanyama）多次失誤下，球隊以118:130不敵鳳凰城太陽。
雷霆新季延續去季冠軍之勢，之前已連取6場，面對今季未開勝利之門的鵜鶘更是予取予攜，在赫頓史丹（Isaiah Hartenstein）於第1節的2分半鐘為雷霆追平10:10之後，雷霆今場就未有再落後。在全場領先過最多36分之下，雷霆以137:106大勝一仗。雷霆今仗8個球員得分達雙位數，SGA今場獨取30分及交出7次助攻，赫頓史丹就有14分及14個籃板，雷霆目前已是聯盟唯一的不敗球隊，而鵜鶘就是西岸唯一未取得過勝仗的隊伍。
當錫29分領湖人贏熱火
至於之前5連勝的馬刺，雲班耶馬在完全受制之下，今場僅攻入9分，而且6次失誤，結果馬刺以118:130不敵太陽。迪雲布克（Devin Booker）今場攻入28分及13次的助攻，加上6個隊友得分雙位數之下，成功克制馬刺。馬刺在雲班耶馬的低迷下，史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）就撐起球隊，交出26分，但是在相差超過一成的命中率下，馬刺遭遍今季的首敗。
同日紐約人以128:116擊敗芝加哥公牛，而克里夫蘭騎士就以117:109贏阿特蘭大鷹隊。東岸的布魯克林籃網就同樣未贏過，球隊主場105:129不敵費城76人。多倫多速龍就以117:104擊敗孟菲斯灰熊。另外，洛杉磯湖人有當錫（Luka Doncic）更入29分之下，以130:120擊敗邁亞密熱火。