NBA｜馬刺缺雲班耶馬仍3連勝　帝王大敗予灰熊8連敗

缺少了雲班耶馬（Victor Wembanyama）的聖安東尼奧馬刺，卻保持3連勝。在迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）的26分及基頓莊臣（Keldon Johnson）的25分，球隊主場以135:126擊敗阿特蘭大鷹隊。至於有韋斯布克（Russell Westbrook）加盟的薩克拉門托帝王，在主將沙邦尼斯（Domantas Sabonis）需要休戰3至4個月下，帝王96:137大敗給孟菲斯灰熊。
雲班耶馬與史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）都受傷缺陣，不過鷹隊都有主將泰爾楊格（Trae Young）未能出場。鷹隊首節雖然以34:28領先，不過第2節開始馬刺就打出一段34:12的比數拉開差距，令馬刺一度領先過19分。雖然鷹隊下半場2度追回比數，不過最終仍是被馬刺拉開，最終馬刺主場贏135:126。阿歷山大獲加（Nickeil Alexander-Walker）雖然為鷹隊攻入38分，謝倫莊臣（Jalen Johnson）亦有26分及12個籃板的表現，不過馬刺在6人取得雙位數得分及3個更入最少20分，包括霍斯的26分及9次助攻，和基頓莊臣的25分和7個籃板，為馬刺將戰績改寫至11勝4負，在西岸排第5。
灰熊終結5連敗
帝王隊方面，一眾老將似乎未能為球隊帶來轉機。沙邦尼斯在周三（19日）的比賽受傷後，球隊公布最少要休息3至4周。面對缺少查莫拉特（Ja Morant）的灰熊還是無力還擊。在全場最多落後48分之下，灰熊主場以137:96大勝帝王。拉雲（Zach LaVine）雖然今場為帝王取下最多的26分，不過隊友幫助甚少，韋斯布克今場僅得11分，灰熊的艾達馬（Santi Aldama）為球隊貢獻29分，後備的蘭杜爾（Jock Landale）亦有21分之下，成灰熊迎來大勝。帝王輸波之後，已連輸8場，而灰熊就終結球隊5連敗。
同日的比賽，費城76人以123:114擊敗密爾沃基公鹿，奧蘭多魔術就129:101贏洛杉磯快艇。