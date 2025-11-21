NBA｜馬刺缺雲班耶馬仍3連勝　帝王大敗予灰熊8連敗

缺少了雲班耶馬（Victor Wembanyama）的聖安東尼奧馬刺，卻保持3連勝。在迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）的26分及基頓莊臣（Keldon Johnson）的25分，球隊主場以135:126擊敗阿特蘭大鷹隊。至於有韋斯布克（Russell Westbrook）加盟的薩克拉門托帝王，在主將沙邦尼斯（Domantas Sabonis）需要休戰3至4個月下，帝王96:137大敗給孟菲斯灰熊。

雲班耶馬與史堤芬卡斯杜（Stephon Castle）都受傷缺陣，不過鷹隊都有主將泰爾楊格（Trae Young）未能出場。鷹隊首節雖然以34:28領先，不過第2節開始馬刺就打出一段34:12的比數拉開差距，令馬刺一度領先過19分。雖然鷹隊下半場2度追回比數，不過最終仍是被馬刺拉開，最終馬刺主場贏135:126。阿歷山大獲加（Nickeil Alexander-Walker）雖然為鷹隊攻入38分，謝倫莊臣（Jalen Johnson）亦有26分及12個籃板的表現，不過馬刺在6人取得雙位數得分及3個更入最少20分，包括霍斯的26分及9次助攻，和基頓莊臣的25分和7個籃板，為馬刺將戰績改寫至11勝4負，在西岸排第5。